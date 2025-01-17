Pompalı tüfekle saldırı: Evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesini ve sevgilisini vurdu

Alınan bilgiye göre, Yoğurtoğlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde anne D.Ş. (50) ile kızı Ş.Ş. (17) tüfekle vurularak ağır yaralandı. Anne ve kızı, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.