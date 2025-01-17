Pompalı tüfekle saldırı: Evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesini ve sevgilisini vurdu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yunus K. (29), evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesi D.Ş. (50) ve sevgilisi Ş.Ş.'yi (17) pompalı tüfekle vurdu. Anne-kızın hayati tehlikesi sürerken, Yunus K. ile akrabası H.K. (29), tutuklandı.

Pompalı tüfekle saldırı: Evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesini ve sevgilisini vurdu - 1

Alınan bilgiye göre, Yoğurtoğlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde anne D.Ş. (50) ile kızı Ş.Ş. (17) tüfekle vurularak ağır yaralandı. Anne ve kızı, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

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Pompalı tüfekle saldırı: Evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesini ve sevgilisini vurdu - 2

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Y.K. (29) ve H.K'yi (29) tespit etti.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu zanlıları saklandıkları ormanlık alanda pompalı tüfekle yakaladı.

Pompalı tüfekle saldırı: Evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesini ve sevgilisini vurdu - 3

Yanına akrabası H.K.’yı da alan Yunus K., iddiaya göre, evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesi D.Ş. ve sevgilisi Ş.Ş.'yi pompalı tüfekle vurdu.

Pompalı tüfekle saldırı: Evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesini ve sevgilisini vurdu - 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

Pompalı tüfekle saldırı: Evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesini ve sevgilisini vurdu - 5

Öte yandan, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, 2 şüphelinin Ş.Ş'nin oturduğu apartmana doğru gittikleri görülüyor.

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