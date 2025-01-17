Pompalı tüfekle saldırı: Evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesini ve sevgilisini vurdu
İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yunus K. (29), evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesi D.Ş. (50) ve sevgilisi Ş.Ş.'yi (17) pompalı tüfekle vurdu. Anne-kızın hayati tehlikesi sürerken, Yunus K. ile akrabası H.K. (29), tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yoğurtoğlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde anne D.Ş. (50) ile kızı Ş.Ş. (17) tüfekle vurularak ağır yaralandı. Anne ve kızı, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.