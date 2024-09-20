Ponzi Seçil yeniden hakim karşısında: "Fatih Terim'den aldığım parayı başkalarına faiz olarak ödedim"
Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen ve "Ponzi Seçil" olarak bilinen eski banka müdürü Seçil Erzan yeniden hakim karşısına çıktı. Erzan, "Fatih Terim'den aldığınız 700 bin doları ne yaptınız?" sorusuna "Başkalarına faiz olarak ödedim." yanıtını verdi.
Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 7 sanıklı duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük, bazı tutuksuz sanıklar ile birlikte hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.