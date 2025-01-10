Popüler oyunda cinsel istismar tuzağı: 11 yaşındaki çocuğa cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu

Kocaeli’de yaşayan E.Ö. isimli kişi, PUBG isimli popüler oyun üzerinden tanıştığı çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Duruşmada ifadesine başvurulan 11 yaşındaki çocuk, şüphelinin kendisine cami tuvaletinde istismarda bulunduğunu anlattı. Mahkeme şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Popüler oyunda cinsel istismar tuzağı: 11 yaşındaki çocuğa cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu - 1

PUBG isimli popüler oyunda çocuklara cinsel istismar tuzağı kuran bir şüpheli tutuklandı.

Olay Kocaeli’de yaşandı.

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Popüler oyunda cinsel istismar tuzağı: 11 yaşındaki çocuğa cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu - 2

E.Ö. isimli kişi, oyun üzerinden tanıştığı 11 yaşındaki bir çocuğu Gölcük’e davet etti.

30 yaşındaki şüpheli, Gölcük’e gelen çocuğa cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu.

İddiaya göre şüpheli, çocuktan çıplak fotoğraf ve videolar da istedi.

Tehditlerden dolayı korkan çocuk, çıplak fotoğraf ve vidoları E.Ö.’ye gönderdi.

Popüler oyunda cinsel istismar tuzağı: 11 yaşındaki çocuğa cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu - 3

Bir süre sonra çocuklarının hareketlerinden şüphelenen aile, B.Ö.’nün durumu kendilerine anlatmasıyla şüpheliden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

Şüpheli, bir süre sonra yine aynı oyundan tanıştığı başka bir çocuğu da aynı şekilde istismar ettiği şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Popüler oyunda cinsel istismar tuzağı: 11 yaşındaki çocuğa cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu - 4

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Olaya ilişkin açılan dava Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti.

Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık, olayın yaşanmadığını, mağdur ile oyunda tanıştığını ve beraber döner yediklerini savundu.

Popüler oyunda cinsel istismar tuzağı: 11 yaşındaki çocuğa cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu - 5

Mağdur çocuklardan B.Ö. ise önceki duruşmalarda sanık ile oyunda tanıştıklarını, kendisini tehdit ettiğini, çıplak fotoğraf ve videoları istediğini, kendisinin de korktuğu için bunları yolladığını söyledi.

Çocuk şüphelinin kendisine cami tuvaletinde istismarda bulunduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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