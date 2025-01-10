Popüler oyunda cinsel istismar tuzağı: 11 yaşındaki çocuğa cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu
Kocaeli’de yaşayan E.Ö. isimli kişi, PUBG isimli popüler oyun üzerinden tanıştığı çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Duruşmada ifadesine başvurulan 11 yaşındaki çocuk, şüphelinin kendisine cami tuvaletinde istismarda bulunduğunu anlattı. Mahkeme şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
PUBG isimli popüler oyunda çocuklara cinsel istismar tuzağı kuran bir şüpheli tutuklandı.Olay Kocaeli’de yaşandı.