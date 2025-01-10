Popüler oyunda cinsel istismar tuzağı: 11 yaşındaki çocuğa cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu

Bir süre sonra çocuklarının hareketlerinden şüphelenen aile, B.Ö.’nün durumu kendilerine anlatmasıyla şüpheliden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

Şüpheli, bir süre sonra yine aynı oyundan tanıştığı başka bir çocuğu da aynı şekilde istismar ettiği şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.