Porsuk Çayı yosun tuttu
Eskişehir’de Porsuk Çayı’nın bazı bölümlerinde su akış hızının azalmasından dolayı suyun yüzeyinde yosun tabakası oluştuğu görüldü.
Eskişehir kent merkezinden geçen ve şehrin simgesi Porsuk Çayı’nın yüzeyi yosun tuttu.
Eskişehir kent merkezinden geçen ve şehrin simgesi Porsuk Çayı’nın yüzeyi yosun tuttu.
Özellikle suyun akışının durağan olduğu yerlerin kıyıya yakın bölümlerinde yosun yoğunluğu oluştu.
Oluşan yosunlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
Yosunların azalan su akış hızından dolayı oluştuğu öngörülüyor.
Porsuk Çayı’nın Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi’nden geçen kısmında oluşan yosun yoğunluğu havadan görüntülendi.