Porsuk Çayı yosun tuttu

Eskişehir’de Porsuk Çayı’nın bazı bölümlerinde su akış hızının azalmasından dolayı suyun yüzeyinde yosun tabakası oluştuğu görüldü.

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Eskişehir kent merkezinden geçen ve şehrin simgesi Porsuk Çayı’nın yüzeyi yosun tuttu.

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Özellikle suyun akışının durağan olduğu yerlerin kıyıya yakın bölümlerinde yosun yoğunluğu oluştu.

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Oluşan yosunlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

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Yosunların azalan su akış hızından dolayı oluştuğu öngörülüyor.

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Porsuk Çayı’nın Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi’nden geçen kısmında oluşan yosun yoğunluğu havadan görüntülendi.

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