Porsuk'ta tedirgin eden görüntü

"Bence sebebi sudaki oksijen oranının düşmesi ve suyu aşırı salmamaları. Çünkü tuttuğum balıklar hapiste bile öldü. Zaten su yok, yağışlarımız az. Bir de yosunların aşırı büyümesi balık ölümlerine yol açıyor." diy ekonuşan Özsüngü, şöyle devam etti:

"Yani suyun belirli düzenlerde açılarak balıkların yaşaması sağlanmalı. Su tutulduğu zaman akış olmadığından ve yosunlar da büyüdüğünden dolayı oksijen olayı azalıyor. Böyle olunca da balıklar üstte gezmeye başlarlar veya oksijeni sağlayamayan balıklarda ölüm başlar. Eğer ki yukarıdan atık falan atılmadıysa bu mevsim zamanında durum bu. Şu anda koku yok ama balıklar çok olursa durulmaz. O şekilde koku yapar. Şimdiden önleminin alınması gerekli. Maalesef en büyük şikayetlerimizden birisi de, bizim gençlerimiz olsun çok duyarsız. Şu güzelim piknik alanına geliyorlar, yediklerinin paketlerini, içtikleri gazoz ya da alkolün şişelerini bırakır giderler. Öyle bir zamana geldik ki. Artık uyarmak bile olmuyor. Uyardığımız zaman kavga etmek zorunda kalıyoruz. Maalesef onları biz topluyoruz. Bunun bir çaresinin bulunması lazım. Kesinlikle yasalar çıkartılıp kesinlikle halkımızın temizliğe uyması sağlanmalı."