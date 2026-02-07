Portekizli Aida estetik kurbanı! İstanbul'daki ölümde doktor kusurlu bulundu

Avukat Fatih Bulut, "Ölümün üzerinden iki yıl geçti, henüz yargılama başlamadı. Kendilerini mahkemede ifade etme imkanı bulamadılar. Tek çocukları, bundan dolayı üzgünler." derken, ailenin diğer avukatı Taşer, "Sanık doktor olduğu için bağlı olduğu Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması gerek. Bu süreç bir yıl sürdü. Daha dün bir soruşturmacı atandı." ifadelerini kullandı.

Estetik kurbanı genç kadının ailesi kızlarının ölümüne ilişkin yargılamanın bir an önce başlamasını bekliyor.