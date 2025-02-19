Porto Rikolu voleybolcunun Bursa’daki ölümü: Otopsi raporu çıktı, ölüm sebebi belli oldu
Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez’in ölümüne ilişkin otopsi raporu tamamlandı. Otopside Lopez’in, doğal ölüm sonucu yaşamını yitirdiği, adli vaka durumu olmadığı belirlendi. Soruşturmayı yürüten savcılık, takipsizlik kararı verdi.
Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez’in ölümüne ilişkin otopsi raporunda, genç voleybolcunun doğal ölüm sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.