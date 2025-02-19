Porto Rikolu voleybolcunun Bursa’daki ölümü: Otopsi raporu çıktı, ölüm sebebi belli oldu

Polisin evde yaptığı araştırmada, intihar, uyuşturucu kullanma ve cinayet şüphesine ise rastlanmadı.

Ülkesinin en çok sevilen sporcular arasında olan Pilar Marie Victoria Lopez’in cenazesi, ailesi, menajeri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kulüp yöneticileri ve takım arkadaşlarının katıldığı tören sonrası toprağa verilmek üzere uçakla Porto Riko’ya gönderildi.