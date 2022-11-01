Posof vadisi beyaza büründü

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Posof vadisi beyaza büründü.

Posof vadisi beyaza büründü - 1

Ardahan'ın Posof ilçesine mevsimin ilk karı düştü; 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde ulaşım durma noktasına geldi.

Posof vadisi beyaza büründü - 2

Posof'ta etkili olan yağmur, sabaha doğru yerini kara bıraktı. İlçe merkezde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı.

Posof vadisi beyaza büründü - 3

Türkgözü kara yolu üzerindeki 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde de kar nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Ekipler, yolu açık tutmak için çalışma başlattı.

Posof vadisi beyaza büründü - 4

Sezer Yıldız, "Kış erken geldi. Bu aylarda merkeze kar yağmazdı. Araçların kışlık lastiklerini bile değiştiremedik. Kar çilesi yine başladı" dedi.

Posof vadisi beyaza büründü - 5
Posof vadisi beyaza büründü - 6
Posof vadisi beyaza büründü - 7

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