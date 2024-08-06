Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)
Kuzey bölgelerde sıcaklık mevsim ortalamasına geriliyor. Güneyde ve İç Anadolu'da ise sıcaklık hala normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor. Marmara'da ise poyraz serin eserek akşamları üşütüyor. Çarşamba ve perşembe günü ise poyraz daha da serin esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.