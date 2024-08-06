Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)

Kuzey bölgelerde sıcaklık mevsim ortalamasına geriliyor. Güneyde ve İç Anadolu'da ise sıcaklık hala normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor. Marmara'da ise poyraz serin eserek akşamları üşütüyor. Çarşamba ve perşembe günü ise poyraz daha da serin esecek.

Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

İstanbul ve Bursa'da hava açık, poyraz bugünlerde daha serin esiyor ve geceler de biraz serin olmaya başladı.

Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Öğle İstanbul 31, Bursa 32 derece.

Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Ankara güneşli, öğle 32, gece 19 derece. İzmir 35 derece, orta hızda ve nemli esen karayel çarşamba kuvvetlenecek.

Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Antalya'da yüksek bağıl nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık yine 40 dereceye çıkıyor.

Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Marmara'da poyraz serin esiyor. Bugün sıcaklık 32-35 derece aralığında ancak bağıl nem yüksek olmadığından hava çok bunaltmıyor.

Çarşamba ve perşembe rüzgarlar daha sert esecek.

Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

İç Anadolu'da güneşli günler devam ediyor. Konya 33, Kayseri 34, Eskişehir 31, Sivas 32 derece.

Sıcaklık önümüzdeki günlerde de bugüne yakın değerlerde.

Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

Ege'de karayel kıyılarda yine nemli esecek. İç kesimlerde rüzgar daha hafif.

Denizli, Manisa ve Aydın 38, Muğla 37, Afyonkarahisar 32, Bodrum 38 derece. Çarşamba sahillerde rüzgar daha kuvvetli olacak.

Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

Akdeniz geneli açık, Adana ve Hatay civarı ara ara bulutlanıyor. Yüzde 70’lerdeki bağıl nem ile birlikte hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 42, Hatay'da 36 dereceye çıkıyor.

Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

Kahramanmaraş 38, Isparta 36 derece. Hava koşulları önümüzdeki günlerde fazla değişmeyecek.

Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

Karadeniz'de sıcaklık biraz düşerken bugün Samsun-Ordu arasında ve Artvin'de sağanak geçişleri var. Bolu 29, Samsun 30, Kastamonu 32, Trabzon 28 derece.

Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

Doğu Anadolu'da çoğu şehir güneşli ve çok sıcak. Yağış Kars-Ardahan çevresinde var.

Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

Erzurum 31, Malatya 38 derece. Güneydoğu'da aşırı sıcaklar hafta boyu sürecek.

Poyraz akşamları üşütmeye başladı: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

Gaziantep 40, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.

DAHA FAZLA GÖSTER