Poyraz Ali'nin ölümünde ihmal mi var? "Rota virüsü kapan bebeği iğne yapıp göndermişler"
İstanbul Kağıthane'de 10 aylık bebek Poyraz Ali Aksunğur'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Poyraz Ali'nin zehirli ishal (rota virüsü) hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği ve ilk götürüldüğü özel hastanede yatışının yapılmayarak sadece iğne yapılarak taburcu edilmesi nedeniyle ihmal olabileceği öne sürüldü.
Olay, 11 Aralık Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.
Ali ve Kıyafet Aksunğur (35) çiftinin 5 çocuğundan biri olan 10 aylık Poyraz Ali, rahatsızlanarak Çağlayan'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada iğne yapılan bebek ardından taburcu edildi.