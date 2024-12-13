Poyraz Ali'nin ölümünde ihmal mi var? "Rota virüsü kapan bebeği iğne yapıp göndermişler"

Olay, 11 Aralık Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.



Ali ve Kıyafet Aksunğur (35) çiftinin 5 çocuğundan biri olan 10 aylık Poyraz Ali, rahatsızlanarak Çağlayan'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada iğne yapılan bebek ardından taburcu edildi.