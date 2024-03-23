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Pozantı Belediyesi hangi partide? Pozantı Belediye başkanı kimdir? Pozantı Belediye başkan adayları

Pozantı Belediyesi hangi partide? Pozantı Belediye Başkanı kimdir? Pozantı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Pozantı Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Pozantı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Pozantı yerel seçim sonuçları..

Pozantı Belediyesi hangi partide? Pozantı Belediye başkanı kimdir? Pozantı Belediye başkan adayları - 1

POZANTI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Pozantı Belediyesini 5.595 alınan oy ve %48.98 oy oranı ile MHP adayı Mustafa Çay kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP %43.43
  • CHP %26.34
  • MAHMUT SAMİ BAYSAL %23.55
  • İyi Parti %2.41
  • BTP %2.08
  • Saadet Partisi %1.30
  • Diğer %0.89

TÜRKİYE HABERLERİ

Pozantı Belediyesi hangi partide? Pozantı Belediye başkanı kimdir? Pozantı Belediye başkan adayları - 2

POZANTI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Pozantı Belediyesi Başkanı Mustafa Çay Kimdir?


01 Şubat 1965 Pozantı doğumlu olan Başkan Mustafa Çay; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Biriminde Ankara, Diyarbakır ve Adana illerinde 18 yıl boyunca Sertifikalı Terör Uzmanı ve Psikolojik Harekat Uzmanı olarak görev yapmıştır. Özellikle Adana ilinde Terörle Mücadele - zararlı alışkanlıklar ve uyuşturucu ile aile içi iletişim konularında 500'ün üzerinde seminer ve konferans vermiş olup, bu konuda çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış 11 makalesi vardır.

2004 Yılında Emniyet Teşkilatından yatay geçişle ayrılarak, Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürü olan Başkan Çay burada yaptığı çalışmalarla hem belediyecilik alanında kendisini geliştirmiş, hem de gıda güvenliği ve hijyen konularında yaptığı denetimler ve çalışma prensipleri nedeniyle çeşitli Sivil toplum örgütleri ve Kamu Kurum Yetkilileri tarafından Taktir - Teşekkür ve Başarı Plaketleri ile taltif edilmiştir.

2008 yılı sonunda zabıta müdürü olarak emekli olan Mustafa Çay; 2009 yılında yapılan Mahalli idareler seçimlerinde MHP Pozantı Belediye Başkanı olarak seçilerek göreve başlamıştır.

Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Konya Belediyeler Birliği, Zonguldak Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliğinin; Belediye yönetimi - Belediye Kanunu ve Yönetmelikler ile ilgili düzenlemiş oldukları seminerlere katılarak kendisini Belediye Mevzuat ve Yönetmelikleri konusunda geliştirerek iş birliğine önem vermiştir. 25 ayrı ülkede gezi ve incelemelerde bulunmuş olan Başkan Çay; bu kazanımlarla vizyonunu geliştirerek ilçesinin gelişimine ve değişimine önemli katkılar sunmuştur.

Başkan Çay, aynı zaman da Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerini de görevini de sürdürmektedir.

Pozantı Belediyesi hangi partide? Pozantı Belediye başkanı kimdir? Pozantı Belediye başkan adayları - 3

POZANTI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ALİ AVAN
  • ŞENOL EROĞLU
  • MUSTAFA ÇAY
  • ADEM AYDIN
  • FİGEN ŞAHİN
  • MUHAMMET ENES ÇIKAT
  • OZAN AKÇA
  • SÜLEYMAN SEÇİLMİŞ
  • ADNAN KAPLAN
  • NEJDAT YILDIZ
  • MEHMET EMİN KAYA
  • SADIK PİNEGÖZ
  • ERKAN DİKMEN
Pozantı Belediyesi hangi partide? Pozantı Belediye başkanı kimdir? Pozantı Belediye başkan adayları - 4

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