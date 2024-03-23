Pozantı Belediyesi hangi partide? Pozantı Belediye başkanı kimdir? Pozantı Belediye başkan adayları

POZANTI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Pozantı Belediyesi Başkanı Mustafa Çay Kimdir?

01 Şubat 1965 Pozantı doğumlu olan Başkan Mustafa Çay; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Biriminde Ankara, Diyarbakır ve Adana illerinde 18 yıl boyunca Sertifikalı Terör Uzmanı ve Psikolojik Harekat Uzmanı olarak görev yapmıştır. Özellikle Adana ilinde Terörle Mücadele - zararlı alışkanlıklar ve uyuşturucu ile aile içi iletişim konularında 500'ün üzerinde seminer ve konferans vermiş olup, bu konuda çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış 11 makalesi vardır.2004 Yılında Emniyet Teşkilatından yatay geçişle ayrılarak, Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürü olan Başkan Çay burada yaptığı çalışmalarla hem belediyecilik alanında kendisini geliştirmiş, hem de gıda güvenliği ve hijyen konularında yaptığı denetimler ve çalışma prensipleri nedeniyle çeşitli Sivil toplum örgütleri ve Kamu Kurum Yetkilileri tarafından Taktir - Teşekkür ve Başarı Plaketleri ile taltif edilmiştir.2008 yılı sonunda zabıta müdürü olarak emekli olan Mustafa Çay; 2009 yılında yapılan Mahalli idareler seçimlerinde MHP Pozantı Belediye Başkanı olarak seçilerek göreve başlamıştır.Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Konya Belediyeler Birliği, Zonguldak Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliğinin; Belediye yönetimi - Belediye Kanunu ve Yönetmelikler ile ilgili düzenlemiş oldukları seminerlere katılarak kendisini Belediye Mevzuat ve Yönetmelikleri konusunda geliştirerek iş birliğine önem vermiştir. 25 ayrı ülkede gezi ve incelemelerde bulunmuş olan Başkan Çay; bu kazanımlarla vizyonunu geliştirerek ilçesinin gelişimine ve değişimine önemli katkılar sunmuştur.Başkan Çay, aynı zaman da Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerini de görevini de sürdürmektedir.