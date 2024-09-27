Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü: Türk donanmasından İstanbul Boğazı’nda geçit töreni

Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında İstanbul Boğazı’nda geçit töreni gerçekleştirildi. Türk Donanması’na ait savaş gemileri, boğazdan geçiş yaparak Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Preveze’nin 486’ncı yıl dönümünü kutladı.

Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü: Türk donanmasından İstanbul Boğazı’nda geçit töreni - 1

Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, İstanbul Boğazı’ndaki geçit töreniyle kutlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü: Türk donanmasından İstanbul Boğazı’nda geçit töreni - 2

Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının, Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirdiği zaferin yıl dönümünde, 16 savaş gemisi İstanbul Boğazı’nda geçit töreni gerçekleştirdi.

Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü: Türk donanmasından İstanbul Boğazı’nda geçit töreni - 3

Kutlamalar çerçevesinde Karadeniz’den boğaza giriş yapan savaş gemilerine, Türkiye’nin ilk amfibi hücum gemisi TCG Anadolu da eşlik etti.

Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü: Türk donanmasından İstanbul Boğazı’nda geçit töreni - 4

13 GEMİ LİMANLARI ZİYARET EDECEK

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri çerçevesinde bugün Deniz Kuvvetleri’ne ait 13 gemi, Türkiye’nin çeşitli limanlarını ziyaret edecek.

Bu etkinlik kapsamında gemiler bugün saat 16.00’ya kadar halka açık olacak.
Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü: Türk donanmasından İstanbul Boğazı’nda geçit töreni - 5
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