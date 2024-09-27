Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü: Türk donanmasından İstanbul Boğazı’nda geçit töreni
Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında İstanbul Boğazı’nda geçit töreni gerçekleştirildi. Türk Donanması’na ait savaş gemileri, boğazdan geçiş yaparak Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Preveze’nin 486’ncı yıl dönümünü kutladı.
Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, İstanbul Boğazı’ndaki geçit töreniyle kutlandı.