Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Van Gölü’ndeki çekilme devam edecek

İklim değişikliğiyle birlikte geçmişte alışık olunan tahminlerin anlamını yitirdiğine dikkat çeken Alaeddinoğlu, “İklim değişti ve öngörülemez birçok şey karşımıza çıkacaktır. Bugün kar yağışı olarak karşımıza çıkan şey, yazın belki çok ciddi kuraklıkla sonuçlanabilir ya da bahar aylarında çok ciddi sağanaklarla da karşılaşılabilir" dedi.

Dünyanın giderek ısındığını vurgulayan Alaeddinoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ısınmaya bağlı olarak sıcaklıklardaki bir-iki derecelik artış, iklimde ekstremlere neden olur. Yani aşırı sıcaklıkların görülmesine, aşırı yağışların ve aşırı soğukların görülmesine neden olur. Van Gölü Havzası da bundan nasibini alıyor. Geleceğe ilişkin su kayıplarına ilişkin öngörüler yeniden tanımlanacaktır"