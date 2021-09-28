Prof. Dr. Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti

İHA - DHA 28.09.2021 - 15:15
Aziz Sancar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEKNOFEST'teki TOGG standını ziyaret etti. Şirket yetkililerinden yerli otomobil ile bilgi alan Prof. Dr. Sancar, aracın teknolojisiyle ilgili sorularına da yanıt aldı.
Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Aziz Sancar hocamızın '100 yıl sonra benim buluşlarımı sizin gibi Türk çocukları okuyacaklar ve 'Bunu bir Türk yaptı' diyecekler' sözlerinde olduğu gibi fikri mülkiyet hakları yüzde 100 ülkemize ait olan Türkiye'nin otomobilini de Türk mühendisler yapıyor" ifadelerine yer verdi.