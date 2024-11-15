Prof. Dr. Canan Karatay "kokusu kanser kokusu" deyip uyardı: "Müsilaj bile bunun yüzünden oluyor"

Prof. Dr. Canan Karatay meme kanserine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser türü. Bu noktada erken teşhis çok önemli. Uzmanların büyük bir bölümü özellikle 40 yaşını aşan her kadın için mamografi yapılması öneriyor.