Prof. Dr. Canan Karatay "kokusu kanser kokusu" deyip uyardı: "Müsilaj bile bunun yüzünden oluyor"

Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalar yaptı. Karatay, meme kanserinden, erken yaşta yapılan HPV aşılarına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Canan Karatay "kokusu kanser kokusu" deyip uyardı: "Müsilaj bile bunun yüzünden oluyor" - 1

Prof. Dr. Canan Karatay meme kanserine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser türü. Bu noktada erken teşhis çok önemli. Uzmanların büyük bir bölümü özellikle 40 yaşını aşan her kadın için mamografi yapılması öneriyor.

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Prof. Dr. Canan Karatay "kokusu kanser kokusu" deyip uyardı: "Müsilaj bile bunun yüzünden oluyor" - 2


Ancak Prof. Dr. Karatay, bunun tam tersini söyledi ve mamografi için oldukça keskin yorumlar yaptı. Prof. Dr. Karatay, “Meme kanserinin sebebi mamografi çetesidir” dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay "kokusu kanser kokusu" deyip uyardı: "Müsilaj bile bunun yüzünden oluyor" - 3

"SÜNNETLİ ÜLKELERDE HPV OLMAZ"

Erken yaşta yapılan HPV aşılarını da eleştiren Prof. Dr. Karatay, “Sünnetli ülkelerde HPV olmaz” dedi. Hamilelikte şeker yüklemesi yapılmaması konusundaki uyarılarını da yineledi.

Prof. Dr. Canan Karatay "kokusu kanser kokusu" deyip uyardı: "Müsilaj bile bunun yüzünden oluyor" - 4

KADINLARA "KİMYASAL UYARISI"

Prof. Dr. Karatay, kadınları da evde kullanılan temizlik ürünleri konusunda uyararak, ''Bunlar kanser nedeni. Temizlik malzemelerinin kokusu kanser kokusudur. Marmara’daki müsilaj bile klozete dökülen temizlik malzemeleri yüzünden oluyor. Bu ürünlerin yerine daha doğal olan sirke ve karbonatı öneriyorum'' dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay "kokusu kanser kokusu" deyip uyardı: "Müsilaj bile bunun yüzünden oluyor" - 5

SPOR UYARISI

Prof. Dr. Karatay, spor salonunda yapılan ağır sporları da eleştirdi. Karatay, “Vücudu deli danalar gibi yormayın. Sağlıklı olalım derken sağlığınızı kaybediyorsunuz. Hareket önemli ama ağır sporlar tehlikeli” dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay "kokusu kanser kokusu" deyip uyardı: "Müsilaj bile bunun yüzünden oluyor" - 6

"BU ÇİKOLATA TAM BİR ZEHİR"

Prof. Dr. Karatay, bir süredir gündemden düşmek bilmeyen Dubai çikolatası hakkındaki uyarılarını yineledi. Karatay, “Bu çikolata tam bir zehir, içinde de çok sayıda katkı maddesi var” dedi.

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