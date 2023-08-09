Prof. Dr. Celal Şengör’ün “İstanbul” kararına Kandilli Rasathanesi’nden açıklama
Prof. Dr. Celal Şengör, beklenen büyük Marmara depremi sonrası İstanbul’da oluşmasını beklediği “kaos ortamı” nedeniyle kentten taşınacağını açıkladı. Şengör’ün sözleri hakkında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den açıklama geldi. “Herkesin çok sağlam olarak gözlediği, Anadolu'nun ortası Konya'da bile, deprem olmaz denilen yerlerde bile deprem oluyor.” diyen Özener, “Bulunduğunuz yeri terk etmek değil, bence depreme hazırlıklı olmak lazım.” ifadelerini kullandı.
Bilim insanlarından olası Marmara depremiyle ilgili art arda açıklama ve uyarılar gelirken, Prof. Dr. Celal Şengör'ün beklenen büyük Marmara depremi sonrası İstanbul'da yaşanacaklara ilişkin ortaya attığı görüşler, gözlerin bir kez daha mega kente çevrilmesine yol açtı.
Şengör, olası büyük depremin ardından İstanbul’da kaos yaşanacağını iddia etmiş, bu yüzden kentten taşınacağını açıklamıştı.