Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor (İçi görüntülendi)

İstanbul'da inşa edilen 2 salgın hastanesinden biri olan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor. Yaklaşık 45 günde tamamlanan hastanenin yapımında 4 bin personel çalıştı.

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Anadolu Ajansı 29.05.2020 - 09:38

İstanbul açılacak olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi tamamlandı.

Salgında hayatını kaybeden Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün adını alan hastane düzenlenen tören ile hizmete sunulacak.

Son hazırlıkları yapılan hastanenin "Hocaların hocası" olarak da anılan Prof. Dr. Öz'ün isminin yazılı olduğu tabelada hastaneye asıldı.

Yapılan hastanenin başta salgın durumlarında, afet, deprem gibi olaylarda aktif rol oynaması planlanıyor.

YAPIMINDA 4 BİN PERSONEL ÇALIŞTI Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek.

BİN 8 YATAK KAPASİTELİ Hastane, 125 bin metrekare alana kurulurken, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek.

Sağlık tesisinde 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.