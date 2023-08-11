Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya’daki depremin ardından 3 noktaya dikkat çekti | “6’ya varabilecek büyüklükte depremler yaşanması olağan”

Malatya’da dün akşam meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem, gözleri bir kez daha bölgeye çevirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, zaman zaman 6’ya varabilecek büyüklükte pik yapacak şekilde artçı depremlerin yaşanmasının olağan olduğunu söyledi. Sözbilir, “Bu depremler özellikle kırılan fayların uç kısımlarını temsil eden Yeşilyurt ve Göksun güneybatısında, Çelikhan-Pütürge arasındaki bölgede, Antakya güneyinde gelişebilir.” dedi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya’daki depremin ardından 3 noktaya dikkat çekti | “6’ya varabilecek büyüklükte depremler yaşanması olağan” - 1

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde dün akşam saat 20.48’de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çevre illerden de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşın düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını duyurdu.

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Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya’daki depremin ardından 3 noktaya dikkat çekti | “6’ya varabilecek büyüklükte depremler yaşanması olağan” - 2

Deprem bölgede korkuya neden oldu. Bazı vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Sözbilir, dün akşam meydana gelen depremin, artçı deprem sınıfında değerlendirilebileceğini belirterek, “Artçı depremlerin sıklığı ve büyüklüğü her ne kadar zaman içinde azalarak devam etse de bazen 6'ya varabilecek büyüklükte pik yapacak şekilde artçı depremlerin yaşanması olağandır.” dedi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya’daki depremin ardından 3 noktaya dikkat çekti | “6’ya varabilecek büyüklükte depremler yaşanması olağan” - 3

Sözbilir, 6 Şubat'ta 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş-Pazarcık depreminden 9 saat sonra gelişen tetiklenme nedeniyle 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş-Elbistan-Ekinözü depremi meydana geldiğini, Çardak ile Doğanşehir Fayı'nın birlikte çalışarak ikinci depremi ürettiğini anımsattı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya’daki depremin ardından 3 noktaya dikkat çekti | “6’ya varabilecek büyüklükte depremler yaşanması olağan” - 4

Deprem sonrasında arazide yaptıkları gözlemlerde Doğanşehir fayının Doğanşehir-Çığlık-Eskiköy hattını izleyerek kuzeydoğu yönünde Yeşilyurt'a doğru uzandığını gördüklerini aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımıza göre Malatya fayı ile Yeşilyurt arasındaki bölgede kalan Doğanşehir fayı, Malatya'ya doğru kollara ayrılarak sonlanmakta. Dolayısıyla 5,3 büyüklüğündeki Yeşilyurt merkezli deprem, Doğanşehir fayının Yeşilyurt'a uzanan kolunun kuzeydoğu ucunda meydana gelmiştir. Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerinden gelen odak mekanizma çözümlemelerine dair bilgiler, depremin sol yanal doğrultu atımlı faylanma neticesinde geliştiğini göstermektedir."

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya’daki depremin ardından 3 noktaya dikkat çekti | “6’ya varabilecek büyüklükte depremler yaşanması olağan” - 5

"Bu özellikleriyle deprem, artçı deprem sınıfında değerlendirilebilir. 6 Şubat depremlerinden beri geçen 6 aylık sürede 50 binin üzerinde artçı deprem yaşandı. Bu artçı depremlerin sıklığı ve büyüklüğü her ne kadar zaman içinde azalarak devam etse de bazen 6'ya varabilecek büyüklükte pik yapacak şekilde artçı depremlerin yaşanması olağandır. Bu depremler özellikle kırılan fayların uç kısımlarını temsil eden Yeşilyurt ve Göksun güneybatısında, Çelikhan-Pütürge arasındaki bölgede, Antakya güneyinde gelişebilir."

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya’daki depremin ardından 3 noktaya dikkat çekti | “6’ya varabilecek büyüklükte depremler yaşanması olağan” - 6

Sözbilir, Kahramanmaraş depremleri sırasında Doğu Anadolu Fayı üzerinde gelişen 7 metrelik sol yanal atım nedeniyle Bingöl-Karlıova ile Adıyaman-Hakkari arasında uzanan bindirme fayları üzerinde ve Malatya ile Kayseri arasında kalan bölgedeki faylarda stres transferi gerçekleşebileceğini söyledi.

Bu tür depremlerin orta ve ağır hasarlı binalarda ağır hasar veya yıkım oluşturabileceğini ifade eden Sözbilir, AFAD yetkilileri tarafından verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi ve yetkililerin izni olmadan hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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