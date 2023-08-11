Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya’daki depremin ardından 3 noktaya dikkat çekti | “6’ya varabilecek büyüklükte depremler yaşanması olağan”
Malatya’da dün akşam meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem, gözleri bir kez daha bölgeye çevirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, zaman zaman 6’ya varabilecek büyüklükte pik yapacak şekilde artçı depremlerin yaşanmasının olağan olduğunu söyledi. Sözbilir, “Bu depremler özellikle kırılan fayların uç kısımlarını temsil eden Yeşilyurt ve Göksun güneybatısında, Çelikhan-Pütürge arasındaki bölgede, Antakya güneyinde gelişebilir.” dedi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde dün akşam saat 20.48’de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çevre illerden de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşın düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını duyurdu.