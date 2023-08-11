Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya’daki depremin ardından 3 noktaya dikkat çekti | “6’ya varabilecek büyüklükte depremler yaşanması olağan”

Deprem bölgede korkuya neden oldu. Bazı vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Sözbilir, dün akşam meydana gelen depremin, artçı deprem sınıfında değerlendirilebileceğini belirterek, “Artçı depremlerin sıklığı ve büyüklüğü her ne kadar zaman içinde azalarak devam etse de bazen 6'ya varabilecek büyüklükte pik yapacak şekilde artçı depremlerin yaşanması olağandır.” dedi.