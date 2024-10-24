Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İzmir için Tuzla Fayı uyarısı: 7,2 büyüklüğünde deprem üretebilir
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Tuzla Fayı'nın deprem üretme aralığı yaklaşık 2 bin yıl. Son depremini milattan sonra 178 yılında yapmış. O zamandan bu yana yaklaşık 2 bin yıl geçtiği için bu fayın yakın bir gelecekte kırılması bekleniyor." dedi.
Prof. Dr. Sözbilir, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki faylara ilişkin arazide bilimsel çalışma yaptıklarını anlattı.
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