Prof. Dr. İlber Ortaylı ''Bu durum milli felakettir'' diyerek uyardı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir lansmana katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, zeytin yetiştiriciliği hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı ''Bu durum milli felakettir'' diyerek uyardı! - 1

Ayvalık'ın bereketli bir ilçe olduğunu belirten İlber Ortaylı, ''Ayvalıklılar, tam bir eczacı. Uzun yıllar burada insanlar, yedikleri otlar ve çevredeki bitkilerle kendilerini ayakta tutmuşlar. Uzun yaşamışlar. Cumhuriyetin ilk 20 yılında, ülkemizin en zengin 3. İlçesi konumunda. Ama bu durum sağlık alanında çok fazla yatırımlar getirmemiş buraya'' ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı ''Bu durum milli felakettir'' diyerek uyardı! - 2

''BU DURUM MİLLİ BİR FELAKETTİR''

Ayvalık'taki zeytin bahçelerinin Türkiye için önemine değinen Ortaylı, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Etrafınızdaki zeytinlikleri korumanızı tavsiye ediyorum. Bize en iyi ödül bu olur. Hepiniz zeytinlik alın ve zeytin yetiştirin. Çünkü bu bölge çok fena bir şekilde binalaşıyor. Çok fena turizmleşiyor. Bence bu lüzumsuz. Zeytinlikler de tahrip ediliyor. Bunun üzerinde durmamız lazım. Bu durum milli bir felakettir. Bu değerleri korumamız lazım. Ayvalık ve Türkiye, zeytin zenginliği bakımından İspanya'dan geride değildir. Ama bunun da herkes bilincinde değil'' şeklinde konuştu.

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