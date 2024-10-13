Prof. Dr. İlber Ortaylı ''Bu durum milli felakettir'' diyerek uyardı!

''BU DURUM MİLLİ BİR FELAKETTİR''

Ayvalık'taki zeytin bahçelerinin Türkiye için önemine değinen Ortaylı, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Etrafınızdaki zeytinlikleri korumanızı tavsiye ediyorum. Bize en iyi ödül bu olur. Hepiniz zeytinlik alın ve zeytin yetiştirin. Çünkü bu bölge çok fena bir şekilde binalaşıyor. Çok fena turizmleşiyor. Bence bu lüzumsuz. Zeytinlikler de tahrip ediliyor. Bunun üzerinde durmamız lazım. Bu durum milli bir felakettir. Bu değerleri korumamız lazım. Ayvalık ve Türkiye, zeytin zenginliği bakımından İspanya'dan geride değildir. Ama bunun da herkes bilincinde değil'' şeklinde konuştu.