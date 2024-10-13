Prof. Dr. İlber Ortaylı ''Bu durum milli felakettir'' diyerek uyardı!
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir lansmana katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, zeytin yetiştiriciliği hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.
Ayvalık'ın bereketli bir ilçe olduğunu belirten İlber Ortaylı, ''Ayvalıklılar, tam bir eczacı. Uzun yıllar burada insanlar, yedikleri otlar ve çevredeki bitkilerle kendilerini ayakta tutmuşlar. Uzun yaşamışlar. Cumhuriyetin ilk 20 yılında, ülkemizin en zengin 3. İlçesi konumunda. Ama bu durum sağlık alanında çok fazla yatırımlar getirmemiş buraya'' ifadelerini kullandı.