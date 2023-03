Prof. Dr. Kavak'tan Diyarbakır'ın 400 bin nüfuslu ilçesi için uyarı: Küçük bir artçıda yıkılabilir

Bu depremlerin binalara çok ciddi hasar vereceğini söylemenin doğru olmayacağını dile getiren Kavak, "Şiddeti yüksek olan depremler veya artçı depremler bu binaların yıkımına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla o binaların belirli program dahilinde kaldırılmasını temenni ediyoruz. Uygun teknikler ve koşullar sağlandıktan sonra kaldırılmasını öneriyoruz." dedi.

Binaların ağır hasarlı olması durumunda depremlerin sürekli sarsacağını söyleyen Kavak, şöyle devam etti:

"Bina sürekli artçılarla sallanıyor, biz orta hasarlı ve ağır hasarlı binalardan ‘uzak durun’ diyoruz. Her an yakın çevremizde olan büyük bir artçıda veya ana depremde o binalar yerle bir olacaktır. Dolayısıyla şiddeti sınırlamak doğru değil ama binanın yorulmasına bakarak ancak bu soruya cevap verilir. Şu an Bağlar’da bulunan bütün ağır hasarlı veya orta hasarlı binalar hepsi yorulmuş durumda. Bitkin durumdalar, her an yıkılmaya maruz kalabilirler. Hatta belki küçücük bir artçı deprem şiddetinde yıkılma durumu söz konusu."