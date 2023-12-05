Prof. Dr. Naci Görür'den 18 il için uyarı: Kaderleri Maraş ve Hatay gibidir
Dün sabah saatlerinde Gemlik Körfezi’nde 3 dakika arayla 2 deprem meydana geldi. Sarsıntılar İstanbul'da da hissedilirken uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gemlik konusunda uyarılarda bulunurken 18 il için "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş ve Hatay gibidir." dedi.
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.