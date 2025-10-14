Karadeniz'de hızla çoğalıyor! Prof. Dr. Özlü uyardı: Doğrudan el teması kurmayın

'KOKARCAYLA DOĞRUDAN EL TEMASI KURMAYINIZ'

Prof. Dr. Tevfik Özlü, kahverengi kokarcayı yok etmeye çalışırken doğrudan temas edilmesi durumunda çıkan sıvının ciltte alerjik tepkilere ve tahrişlere yol olabileceğini belirterek, "Koku ve sıvıya maruz kalanlarda; burun tıkanıklığı, hapşırma, geniz akıntısı, gözlerde kızarıklık, sulanma gibi belirtiler olabiliyor. Genelde böcek insanı ısırmaz çünkü emme üzerine bir sistemi var ve ısırıcı değil, zehirli değil; ama alerjik tepkilere ve tahrişlere yol açabiliyor. Eğer evinize veya işte iş yerinize böyle bir kokarca girmişse onu elinizle tutmaya çalışmayın. Onu bir elektrikli süpürgeyle, vakumla, peçeteyle ya da kağıtla alabilirsiniz. Ama doğrudan el teması kurmamanızı, hele hele böyle ezip öldürmeye çalışmamanızı tavsiye ederim. Çünkü o sırada ortaya çıkan sıvı size zarar verebilir. Kokarcanın salgıladığı sıvı doğrudan cildinize, yüzünüze, ağzınıza, burnunuza temas ederse orada tahrişe yol açarak yaralara neden olabilir. O yaraların üzerine de bir bakteri eklenebilir, bir enfeksiyon ortaya çıkabilir. Ama bu doğrudan kokarcanın yaptığı bir hastalık değil, o tahriş üzerine oturan bir enfeksiyon olacaktır" dedi.