Prof. Dr. Özlü uyardı:"Çiçekli alanda bulunmayın, pencere açmayın"

Havaların ısınmasıyla birlikte doğada polen miktarı da arttı. Bu nedenle alerjik hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Bahar aylarında sıkça görülen hapşırık, burun akıntısı ve nefes darlığı gibi şikayetler, alerjisi olan kişilerde yaşam kalitesini düşürebiliyor. Peki, bahar alerjinin belirtileri neler? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı.

Prof. Dr. Özlü uyardı:"Çiçekli alanda bulunmayın, pencere açmayın" - 1

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, polen yoğunluğunun artacağını belirterek, bahar alerjisinin belirtilerine dikkat çekti.

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Prof. Dr. Özlü uyardı:"Çiçekli alanda bulunmayın, pencere açmayın" - 2

Özlü, "Polenlerin uçuştuğu sabah saatlerinde çiçekli alanlarda çok bulunmamalarını, evde o saatlerde pencereleri açık bırakmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.


Prof. Dr. Özlü uyardı:"Çiçekli alanda bulunmayın, pencere açmayın" - 3

Havaların ısınması ile doğada polen miktarı artarken, alerjik hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Bahar aylarında sıkça görülen hapşırık, burun akıntısı ve nefes darlığı gibi şikayetler, alerjisi olan kişilerde yaşam kalitesini düşürebiliyor.


Prof. Dr. Özlü uyardı:"Çiçekli alanda bulunmayın, pencere açmayın" - 4

"ÇOĞU ZAMAN POLENLERE BAĞLI"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, havaların ısınmasıyla bahar alerjisi şikayetlerinin artış gösterdiğini belirterek, polen yoğunluğunun önümüzdeki dönemlerde daha da artacağını söyledi. Alerjik hastalıkların da tedavi edilebileceğini vurgulayarak uyarılarda bulunan Özlü, "Havalar ısındı, ağaçlar çiçeklenmeye ve tomurcuklanmaya başladı.

Prof. Dr. Özlü uyardı:"Çiçekli alanda bulunmayın, pencere açmayın" - 5

Bu güzel havalar alerjiyi de beraberinde getiriyor. Pek çok kişide mevsimsel dediğimiz bahar alerjisi durum var. Bu çoğu zaman polenlere bağlıdır. Polenlerin yoğun olarak ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde polen yoğunluğu daha da artacak. Hastalarımızda hapşırık, burun akıntısı, kaşıntısı ve tıkanması, geniz akıntısı, boğazda gıcıklanma, gözlerde sulanma, nefes darlığı hırıltılı solunum şikayetleri ortaya çıkıyor" dedi.


Prof. Dr. Özlü uyardı:"Çiçekli alanda bulunmayın, pencere açmayın" - 6

"ALERJİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİ VAR"

Alerjisi olanlar için bahar aylarının kabusa dönüştüğünü kaydeden Özlü, polenlerden korunmanın etkili yollarına değinerek, "Hastalarımız için bahar ayları kabus haline geliyor. Polenlerin uçuştuğu sabah saatlerinde çiçekli alanlarda çok bulunmamalarını, evde o saatlerde pencereleri açık bırakmamalarını tavsiye ediyoruz.

Prof. Dr. Özlü uyardı:"Çiçekli alanda bulunmayın, pencere açmayın" - 7

Bu tür alerjik hastalıkların tabii ki tedavisi var. Mevsimsel artışı her sene yaşayan hastalarımız bu dönem öncesinde hekimlerine başvurmaları ve tedavilerini yeni duruma göre ayarlatmalarında fayda var. Alerjisi olan hastalar da baharı, bahar gibi yaşayabilirler" diye konuştu.

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