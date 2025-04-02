Prof. Dr. Özlü uyardı:"Çiçekli alanda bulunmayın, pencere açmayın"
Havaların ısınmasıyla birlikte doğada polen miktarı da arttı. Bu nedenle alerjik hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Bahar aylarında sıkça görülen hapşırık, burun akıntısı ve nefes darlığı gibi şikayetler, alerjisi olan kişilerde yaşam kalitesini düşürebiliyor. Peki, bahar alerjinin belirtileri neler? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, polen yoğunluğunun artacağını belirterek, bahar alerjisinin belirtilerine dikkat çekti.