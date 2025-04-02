Prof. Dr. Özlü uyardı:"Çiçekli alanda bulunmayın, pencere açmayın"

Bu tür alerjik hastalıkların tabii ki tedavisi var. Mevsimsel artışı her sene yaşayan hastalarımız bu dönem öncesinde hekimlerine başvurmaları ve tedavilerini yeni duruma göre ayarlatmalarında fayda var. Alerjisi olan hastalar da baharı, bahar gibi yaşayabilirler" diye konuştu.