Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi'nde tören

Veda töreninde konuşan eşi Prof. Dr. Mehmet Helvacı, "Ben bu kampüse çok geldim. Böyle geleceğimi hiç düşünmemiştim. Serap bana iyi konuştuğumu söylerdi. Konuşmalarımı çok beğenirdi. Size çok daha fazla şey söylemek isterdim ama kelimeler bugün zor çıkıyor." dedi.