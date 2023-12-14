Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Marmara depremi uyarısı: Zemin hassas, her an olabilir

“HER AN MARMARA’DA BİR DEPREM OLMA POTANSİYELİ VAR”

YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı, AFAD Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise “Malum Marmara’da büyük bir deprem bekliyoruz ve bu süre de çok uzun olmayacak." dedi.

Marmara’da büyük deprem olacağını anlamak için uzman olmak gerekmediğini dile getiren Ersoy, "Marmara’da en son 1766’da çifte bir deprem var. Bunun süresi doldu. Dolayısıyla her an Marmara’da bir deprem olma potansiyeli var. Marmara ve İstanbul hem yapı stoğu açısından hem de nüfus açısından Türkiye’nin en büyük yeri. Ayrıca ekonomik verileri düşündüğünüzde buranın ne kadar önemli bir bölge olduğunu hepimiz biliyoruz." diye konuştu.