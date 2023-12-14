Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Marmara depremi uyarısı: Zemin hassas, her an olabilir

Marmara'da her an deprem olma potansiyeli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin İstanbul ve çevresinde büyük yıkım yaratacağını kaydedip İstanbul zeminine ilişkin uyarıda bulundu. Ersoy, "Özellikle Avrupa yakası Haliç kıyısının güneyindeki tüm ilçeler zemin bakımından hassas" dedi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Marmara depremi uyarısı: Zemin hassas, her an olabilir - 1

Büyükçekmece Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 50 binden fazla konut yenilendi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugün Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti.

2 ayrı adada bulunan 22 bloklu 304 konut için çalışmalar başladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece’deki kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yaklaşık 4 yıl içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.

Yaklaşık bin 500 vatandaşın yaşadığı binaların yıkımını Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı, AFAD Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy yerinde inceledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Marmara depremi uyarısı: Zemin hassas, her an olabilir - 2

“HER AN MARMARA’DA BİR DEPREM OLMA POTANSİYELİ VAR”

YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı, AFAD Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise “Malum Marmara’da büyük bir deprem bekliyoruz ve bu süre de çok uzun olmayacak." dedi.

Marmara’da büyük deprem olacağını anlamak için uzman olmak gerekmediğini dile getiren Ersoy, "Marmara’da en son 1766’da çifte bir deprem var. Bunun süresi doldu. Dolayısıyla her an Marmara’da bir deprem olma potansiyeli var. Marmara ve İstanbul hem yapı stoğu açısından hem de nüfus açısından Türkiye’nin en büyük yeri. Ayrıca ekonomik verileri düşündüğünüzde buranın ne kadar önemli bir bölge olduğunu hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Marmara depremi uyarısı: Zemin hassas, her an olabilir - 3

“EKONOMİK OLARAK DA ALTINDAN KALKAMAYIZ”

İstanbul ve çevresinde olacak depremin büyük yıkım yaratacağını söyleyen Prof. Dr. Ersoy, “Deprem sizi beklemez. Geldiği zaman önemli bir yıkım yapar. Özellikle böyle sıvılaşabilir zeminlerde etkisi daha fazla olabilir. Bunun için uzmanların söyledikleri değil 2023’ de etkilen 11 tane ilimize bakın. Bu milat olmayacaksa ben artık söyleyecek kelime bulamıyorum. Ekonomik olarak altından kalkamayız. Bu bakımdan kentsel dönüşüm projeleri çok takdir ediyoruz. Büyükçekmece İstanbul depremine dirençli bir kent olarak hazırlanacaktır." diye konuştu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Marmara depremi uyarısı: Zemin hassas, her an olabilir - 4

AVRUPA YAKASI HALİÇ KIYISININ GÜNEYİNDEKİ TÜM İLÇELER ZEMİN BAKIMINDAN HASSAS

İstanbul zemini hakkında konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şöyle devam etti:

“Zemin hassasiyetini söyleyecek olursak özellikle Avrupa yakası Haliç kıyısının güneyindeki tüm ilçeler zemin bakımından hassas. Buralarda bina tabi yapılacak ama hakkını vererek yapılmalı. Zemin ile yapının barışık olduğu bir mühendislik uygularsanız depremde bir şey olmaz. Depremde güvenli olan yerler sokaklar değil evlerin içidir. Eviniz güvenliyse sokağa çıkmamıza da gerek yok. Sokaklarda aylarınızı yıllarınızı harcayamazsınız. Bizim için kolay olan sağlam binalardır. Dirençli kentlerdir. Şu anda bu tür örnekleri görmekte şahsen bir deprem uzmanı olarak beni mutlu ediyor.”

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