Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Marmara depremi uyarısı: Zemin hassas, her an olabilir
Marmara'da her an deprem olma potansiyeli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin İstanbul ve çevresinde büyük yıkım yaratacağını kaydedip İstanbul zeminine ilişkin uyarıda bulundu. Ersoy, "Özellikle Avrupa yakası Haliç kıyısının güneyindeki tüm ilçeler zemin bakımından hassas" dedi.
Büyükçekmece Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 50 binden fazla konut yenilendi.
Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugün Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti.
2 ayrı adada bulunan 22 bloklu 304 konut için çalışmalar başladı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece’deki kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yaklaşık 4 yıl içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.
Yaklaşık bin 500 vatandaşın yaşadığı binaların yıkımını Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı, AFAD Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy yerinde inceledi.