Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı: Kronik akciğer hastalığının işareti olabilir
Merdiven çıkarken çabuk yoruluyor, gece tek yastıkla yatmakta zorlanıyorsanız dikkat! Uzmanlar, bu belirtilerin KOAH ve akciğer sertleşmesi gibi kronik hastalıkların habercisi olabileceği konusunda uyarıyor; geç kalınan tanı, tedavi şansını azaltabiliyor.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Akranlarınıza göre daha çabuk yoruluyorsanız, efor sırasında nefes darlığı hissediyorsanız, tek yastıkla yatmakta zorlanıyorsanız bunun sebebini mutlaka araştırın. Bulduğunuz çözümle oyalanmanız tanıyı geciktirebilir. Bazen, bu tanının gecikmesi tedavi fırsatının büyük ölçüde kaçmasıyla da sonuçlanabilir” dedi.