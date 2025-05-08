Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı: Kronik akciğer hastalığının işareti olabilir

"YASTIĞI YÜKSELTMEK ÇÖZÜM DEĞİL"

Gece saatlerinde ortaya çıkan nefes darlığının da göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Özlü, “Hastaların önemli bir kısmında ise nefes darlığı gece ortaya çıkar. Özellikle yatağa girdikten sonra nefes darlığı olur. Hasta bununla başa çıkabilmek için, yastığını yükselterek yarı oturur vaziyette nefes darlığını hissetmeyecek şekilde kendini ayarlıyor. Bu da hastamın adaptasyon mekanizmasıdır. Bundan dolayı da hekime gelmekte gecikiyor. Oysa ne tempoyu azaltmak ne de yastığı yükseltmek çözüm değil. Aslında yapılması gereken şey nefes darlığının sebebinin bulunmasıdır” dedi.