Prof. Dr. Tükek: Maskesiz hayat 2022'de başlar

“HİNDİSTAN VİRÜSÜNÜN ÜLKEMİZE GİRMESİNİ ÖNLEMELİYİZ"

Son dönemde görülen Hindistan varyantıyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek şöyle konuştu:

Bir tek bizi endişeye sevk eden, çok dikkat edilmesi gereken şey, Hindistan varyantı. Biraz daha dikkat edilmesi gereken bir virüs. Biontech aşılarına karşı duyarlı ama Sinovac ile ilgili aynı şeyi henüz bilmiyoruz.

Havayolu ile Hindistan’dan buraya gelebiliyor insanlar, Hindistan’a giden bizim vatandaşlarımız tekrar döndüğünde buraya virüs getirebiliyorlar tabi o kişilerin izole edilmeleri gerekiyor. En azından 14 gün ya da 10 gün bir karantina süreleri ya da PCR testlerini sürekli olarak tekrarlayarak gelmeleri gerekiyor.

Bu açıdan buna çok dikkat edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Bunun dışında diğer varyantların şu an için herhangi bir artış göstereceğini ben düşünmüyorum. Hızlı bir şekilde aşılamanın tamamlanması gerekiyor.