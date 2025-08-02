Prof. Dr. Türkçapar: Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten mi?
"Kadınlar daha duygusal, erkekler daha mantıklı" türü genellemeler günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz ifadeler. Peki gerçekten de kadın ve erkek beyinleri arasında bilimsel olarak kanıtlanmış farklar var mı? Varsa ne düzeyde? Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar yazdı.
Son yıllarda yapılan kapsamlı araştırmalar, popüler kültürde yaygın olan "kadın beyni-erkek beyni" ayrımının daha önceleri zannedildiğinden düşünüldüğünden çok daha karmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Yani kadın ve erkek beyni hem birbirine benzer hem de birbirinden farklı. Bu benzerlikler veya farklar ise sadece toplumsal roller, kültür, eğitim ya da yetiştirme tarzından kaynaklanmıyor; büyük ölçüde beynimizin temel yapısında var olan, biyolojik gerçeklikler.
EN BELİRGİN FARK: BOYUTTA
En çarpıcı fark beyin boyutunda başlıyor. Erkek beyinleri doğumdan itibaren ortalama %11 daha büyük ve bu sadece beden kitlesi farkının bir yansıması değil. Beden kitlesine göre eşitleme yapıldığında bile, yapısal farklılıklar sürüyor: Erkek beyinlerinde her bir yarıküre daha çok kendi içideki bağlantılarla optimize edilmişken, kadın beyinleri ise iki yarımküre arası iletişimi destekleyecek şekilde tasarlanmış. Bu temel mimari fark, düşünme, hissetme ve davranma biçimlerimizde köklü etkilere sahiptir.