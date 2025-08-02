Prof. Dr. Türkçapar: Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten mi?

ORTAK TEMELLER ÜZERİNDE FARKLILIKLAR

Tüm bu farklılıkları incelerken kritik bir noktayı unutmamak gerekiyor: Kadın ve erkek beyinleri farkların dışında çok benzer. Ne oranda mı ? %98 aynı. X ve Y kromozomları arasındaki genetik fark sadece %2, ve bu küçük farkın yarattığı etkilerin üzerine kurulu büyük bir ortak yapı var.



Paylaştığımız Temel Özellikler:





Aynı beyin bölgeleri ve yapıları

Benzer nöron sayıları (86 milyar)

Aynı beyin ileti sistemleri

Benzer öğrenme ve bellek mekanizmaları

Ortak duygusal ve bilişsel süreçler

Aynı temel zeka kapasitesi

İnsan beyni, türümüzün en büyük başarısı olan dil, matematik, sanat, empati ve yaratıcılık gibi yetenekleri her iki cinsiyette de mümkün kılıyor. Einstein'ın görelilik teorisi ile Marie Curie' nin radyoaktivite keşfi, Beethoven' ın senfonileri ile Virginia Woolf’ 'un romanları - hepsi aynı temel insan beyni kapasitesinin ürünü.