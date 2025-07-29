Prof. Dr. uyardı: Tropikal geceler kalbi tehdit ediyor

Gündüz 30 derece üzeri ve gece 20 derecenin altının görülmediği günlere bilimsel olarak tropikal gün ve tropikal gece deniliyor. Bu geceler kalp damar hastalıklarını tetikleyebiliyor.

Prof. Dr. uyardı: Tropikal geceler kalbi tehdit ediyor - 1

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, Meteoroloji, İklim Değişimi, Afet ve Acil Durum Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 20 derece üzerindeki sıcaklıkların etkili olduğu gecelere "tropikal gece" denildiğini belirterek, bu gecelerin kalp damar hastalıklarını tetikleyebileceğini, uyku bozukluğuna yol açabileceğini bildirdi.


TÜRKİYE HABERLERİ

Prof. Dr. uyardı: Tropikal geceler kalbi tehdit ediyor - 2

Kadıoğlu, "Gündüz yanıyor, gece sırılsıklam uyanıyorsan; tropikal gün + tropikal gece yaşıyoruz." ifadesini kullandı.


Prof. Dr. uyardı: Tropikal geceler kalbi tehdit ediyor - 3

Gündüz 30 derece üzeri ve gece 20 derecenin altının görülmediği günlere bilimsel olarak tropikal gün ve tropikal gece denildiğini vurgulayan Kadıoğlu, "Ancak dikkat; bu, tropikal iklime geçtiğimiz anlamına gelmez. Bu, Türkiye'nin tropikal kuşakta olduğu anlamına gelmez.

Prof. Dr. uyardı: Tropikal geceler kalbi tehdit ediyor - 4

Türkiye halen ılıman iklim kuşağındadır. Ama bu olaylar, iklimin tropikleştiğinin değil, ısındığının ve değiştiğinin açık göstergesidir." dedi.


Prof. Dr. uyardı: Tropikal geceler kalbi tehdit ediyor - 5

Geceleri uyayamayanların yalnız olmadığına dikkati çeken Kadıoğlu, şunları kaydetti:
"Gece sıcaklıklarının artması, iklim değişikliğinin en sinsi işaretlerinden biri. Artık sadece gündüz değil, gece de ısınıyoruz. Tropikal geceler bastırdı.

Prof. Dr. uyardı: Tropikal geceler kalbi tehdit ediyor - 6

Gece boyunca sıcaklık 20 derecenin altına düşmüyor, nefes almak bile zor. İşte buna tropikal gece deniyor. Bu bir yaz serinliği değil, vücuda yük, sağlığa risk, uykusuz geceler... Etkileri; vücut gece dinlenemez, kalp-damar hastalıkları artar, kalp hastalıklarını tetikler, uyku bozulur, tarım ve enerji tüketimi etkilenir, yangın riski yükselir. Bu sıcak geceler, yaşlılar ve bebekler için daha tehlikelidir."

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