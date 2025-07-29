Prof. Dr. uyardı: Tropikal geceler kalbi tehdit ediyor

Gece boyunca sıcaklık 20 derecenin altına düşmüyor, nefes almak bile zor. İşte buna tropikal gece deniyor. Bu bir yaz serinliği değil, vücuda yük, sağlığa risk, uykusuz geceler... Etkileri; vücut gece dinlenemez, kalp-damar hastalıkları artar, kalp hastalıklarını tetikler, uyku bozulur, tarım ve enerji tüketimi etkilenir, yangın riski yükselir. Bu sıcak geceler, yaşlılar ve bebekler için daha tehlikelidir."