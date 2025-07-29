Prof. Dr. uyardı: Tropikal geceler kalbi tehdit ediyor
Gündüz 30 derece üzeri ve gece 20 derecenin altının görülmediği günlere bilimsel olarak tropikal gün ve tropikal gece deniliyor. Bu geceler kalp damar hastalıklarını tetikleyebiliyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, Meteoroloji, İklim Değişimi, Afet ve Acil Durum Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 20 derece üzerindeki sıcaklıkların etkili olduğu gecelere "tropikal gece" denildiğini belirterek, bu gecelerin kalp damar hastalıklarını tetikleyebileceğini, uyku bozukluğuna yol açabileceğini bildirdi.