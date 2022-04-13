Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 13.04.2022 - 15:06
İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında vefat etmişti.
Zekeriya Beyaz'ın cenaze namazı öğle vakti Esenler Merkez Camii'nde kılındı.
Beyaz'ın ailesi gözyaşlarına boğulurken, çok sayıda seveni ve yakını da son görev için cenazede hazır bulundu.
Zekeriya Beyaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Alzheimer hastası da olan Beyaz'ın vefat haberini oğlu Oğuzhan Beyaz, sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Beyaz, İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alınmıştı.
Gaziantep'te 1 Mart 1938'de dünyaya gelen Beyaz, ilkokulu burada, ortaokulu ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde okudu.
Nizip Ulu Camisi'nde imam hatip olarak 1 Mart 1963'te memurluk görevine başlayan Beyaz, 1972'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük yaptı.
Beyaz, "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna Göre Evlenme" konulu teziyle yüksek lisans ve "İslam Hukukuna ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı.
Yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz, 1991'de sosyoloji alanında doçent, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümü'nde profesör unvanı aldı.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2000-2003'te dekanlık yapan Beyaz, o dönemin ünlü ekran yüzlerinden biriydi. 2005'te yaş haddinden emekli olan Prof. Dr. Beyaz, evli ve 5 çocuk babasıydı.