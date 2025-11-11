Profesör Okan Tüysüz: Böylesi Türkiye'de ilk defa yaşanıyor

Bölgedeki artçı depremlerin 10 Ağustos'taki depremin ardından gelişmeye başladığını anlatan Tüysüz, "Artçılar beklediğimizin tersi yönde; biz kuzeyde artçılar beklerken, güneyde yoğunlaşmaya başladılar. Ve 27 Ekim tarihinde de 6,1'lik ikinci bir deprem Sındırgı'nın güneyinde gelişti." dedi.

Bu esnada hem Simav'da hem de Gördes'te de deprem odaklarının yoğunlaştığını kaydeden Tüysüz, "6,1 büyüklüğündeki deprem için bu kadar çok artçı olması pek olağan bir durum değil." değerlendirmesini yaptı.

Yalnızca Sındırgı'da 17 bine yakın artçı olduğu bilgisini veren Tüysüz, Simav'daki sarsıntıların da eklenmesiyle sayının 20 bin civarında olduğunu kaydetti.