Profesör Okan Tüysüz: Böylesi Türkiye'de ilk defa yaşanıyor
11.11.2025 09:20
Son Güncelleme: 11.11.2025 09:35
NTV - Haber Merkezi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanıyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'de bu kadar yoğun bir deprem fırtınasının ilk kez yaşandığını söyledi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ve çevresinde deprem fırtınası yaşanıyor.
Bölgede ilk deprem 10 Ağustos günü meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem, ilçede bazı binaları yıktı.
Bu depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken 27 Ekim tarihinde ikinci 6,1'lik deprem meydana geldi. Bu sarsıntı da bazı binaların yıkılmasına neden oldu.
Bölgede ağustos ayından bu yana 17 binden fazla artçı deprem kaydedildi.
4,9'LUK DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Deprem fırtınası sürerken, dün gece 21.20'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Bu sarsıntı İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa gibi çevre şehirlerde de hissedildi.
AFAD verilerine göre, 00.02'de 4,3, 04.54'te 4,1 ve 06.08'de 4 büyüklüğünde üç sarsıntı daha kaydedildi.
Artçılar aralıksız sürerken bölge halkı tedirgin.
Peki bu depremler ne anlama geliyor, daha büyük bir deprem tehlikesi var mı?
Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki son gelişmeleri NTV yayınında değerlendirdi.
"BU KADAR ÇOK ARTÇI OLAĞAN DEĞİL"
Bölgedeki artçı depremlerin 10 Ağustos'taki depremin ardından gelişmeye başladığını anlatan Tüysüz, "Artçılar beklediğimizin tersi yönde; biz kuzeyde artçılar beklerken, güneyde yoğunlaşmaya başladılar. Ve 27 Ekim tarihinde de 6,1'lik ikinci bir deprem Sındırgı'nın güneyinde gelişti." dedi.
Bu esnada hem Simav'da hem de Gördes'te de deprem odaklarının yoğunlaştığını kaydeden Tüysüz, "6,1 büyüklüğündeki deprem için bu kadar çok artçı olması pek olağan bir durum değil." değerlendirmesini yaptı.
Yalnızca Sındırgı'da 17 bine yakın artçı olduğu bilgisini veren Tüysüz, Simav'daki sarsıntıların da eklenmesiyle sayının 20 bin civarında olduğunu kaydetti.
"TÜRKİYE'DE İLK DEFA YAŞANIYOR"
Bölgedeki deprem sayısının Türkiye'nin bir yıllık deprem sayısına eşit hale geldiğini belirten Okan Tüysüz, şöyle devam etti:
"- 6,1'lik deprem için bu oldukça fazla. Bu bir deprem fırtınası. Deprem fırtınaları genellikle farklı büyüklükteki depremlerin bir arada ve kısıtlı bir alanda geliştiği etkinliğe verilen bir isim.
- Deprem fırtınaları fayların birbirleriyle kesiştiği yerlerde ya da magmanın yüzeye doğru yükseldiği yerlerde olabiliyor. Birkaç hafta, birkaç ay süren deprem fırtınaları var ama bu kadar yoğun bir deprem fırtınası benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk defa yaşanıyor.
- Dünyanın farklı kesimlerinde neredeyse 1 milyon depreme kadar ulaşan deprem fırtınaları olabiliyor. Türkiye'deki sayı şu anda 20 binin biraz üzerinde."
"BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ YOK"
Bölgede yaşanan etkinliğin bir süre daha süreceğini söyleyen Tüysüz, "Deprem fırtınalarında büyük deprem genelde olmaz. Burada 4'lük, 5'lik belki 6'ya kadar varabilecek depremler olabilir. Ama daha büyük bir deprem beklentisi bu bölgede yok." yorumunu yaptı.
Okan Tüysüz, "Fakat uzun sürecek bir etkinlik olacağı ve ciddi anlamda psikolojik olarak insanları rahatsız ettiği de bir gerçek." diye konuştu.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 08:41
|39.2022
|28.1714
|5.76
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 08:37
|39.2003
|28.1689
|5.95
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 08:27
|39.2247
|28.1583
|4.07
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 08:14
|39.2222
|28.1869
|7.50
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 08:06
|39.2219
|28.1947
|4.39
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 08:01
|39.2439
|28.1253
|6.81
|2.50
|Sincik (Adıyaman)
|11 Kasım 2025 08:01
|38.1042
|38.4814
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 08:00
|39.2114
|28.1897
|15.18
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 08:00
|39.2264
|28.1939
|5.15
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:57
|39.2417
|28.1194
|5.74
|3.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:48
|39.2267
|28.1850
|4.20
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:44
|39.2383
|28.1858
|5.38
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:42
|39.2269
|28.1386
|5.45
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:41
|39.2097
|28.3069
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:39
|39.2144
|28.1703
|6.77
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:39
|39.2419
|28.1725
|5.15
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:37
|39.2233
|28.1844
|6.16
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:36
|39.2056
|28.1836
|6.70
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:29
|39.2089
|28.1958
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:28
|39.2650
|28.1511
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:26
|39.2164
|28.1631
|6.68
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:25
|39.2169
|28.1756
|7.23
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:24
|39.2203
|28.2072
|4.76
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:20
|39.2225
|28.1847
|4.85
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:17
|39.2442
|28.1728
|7.62
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:13
|39.2175
|28.1875
|4.83
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:12
|39.2325
|28.1864
|4.74
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:09
|39.2194
|28.1750
|5.61
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:08
|39.2217
|28.1675
|8.48
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:07
|39.2008
|28.1908
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 07:05
|39.2331
|28.1883
|8.58
|1.30
|Zara (Sivas)
|11 Kasım 2025 07:04
|39.7358
|37.8253
|7.04
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 06:54
|39.2303
|28.1786
|4.63
|2.10
|Simav (Kütahya)
|11 Kasım 2025 06:52
|39.2600
|29.0008
|4.94
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 06:51
|39.2089
|28.1683
|5.29
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 06:48
|39.2247
|28.1633
|5.58
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 06:46
|39.2378
|28.1608
|5.68
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 06:43
|39.2389
|28.1786
|5.29
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 06:36
|39.2381
|28.1142
|6.25
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 06:35
|39.2608
|28.1436
|7.03
|1.40
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|11 Kasım 2025 06:35
|37.4178
|37.1214
|8.52
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 06:30
|39.2133
|28.1653
|6.28
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 06:29
|39.2519
|28.1269
|6.47
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 06:27
|39.2411
|28.1842
|4.56
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 06:21
|39.2503
|28.1517
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 06:19
|39.2572
|28.1567
|7.12
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 06:16
|39.2233
|28.1758
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 06:16
|39.2014
|28.3056
|5.74
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 06:10
|39.2333
|28.1514
|6.99
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 06:08
|39.2269
|28.1703
|5.82
|4.00
|Simav (Kütahya)
|11 Kasım 2025 06:06
|39.2356
|28.9711
|8.61
|1.50
|Simav (Kütahya)
|11 Kasım 2025 05:58
|39.2347
|28.9711
|7.16
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:56
|39.2017
|28.1892
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:55
|39.2119
|28.1856
|6.01
|2.50
|Doğanşehir (Malatya)
|11 Kasım 2025 05:53
|38.0206
|37.6439
|7.02
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:48
|39.2181
|28.1689
|6.36
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:45
|39.2092
|28.1764
|8.33
|2.90
|Sincik (Adıyaman)
|11 Kasım 2025 05:44
|38.1222
|38.5683
|7.00
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:44
|39.2344
|28.1542
|5.70
|1.90
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|11 Kasım 2025 05:39
|38.6397
|31.4714
|7.00
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:33
|39.2250
|28.1767
|6.43
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:30
|39.2197
|28.1731
|6.96
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:28
|39.2125
|28.1908
|5.39
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:22
|39.2206
|28.1850
|6.95
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:21
|39.2264
|28.1819
|6.09
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:20
|39.2222
|28.1711
|9.07
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:17
|39.2128
|28.1722
|5.70
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:16
|39.2333
|28.1725
|6.34
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:15
|39.2128
|28.1439
|5.91
|2.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:13
|39.2378
|28.1333
|7.02
|1.00
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11 Kasım 2025 05:11
|37.9375
|36.3069
|7.16
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:11
|39.1928
|28.1747
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:10
|39.2231
|28.1644
|5.63
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:08
|39.2389
|28.1656
|5.38
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:06
|39.2033
|28.1753
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:04
|39.2181
|28.1678
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 05:03
|39.1272
|28.1558
|7.00
|1.70
|Akdeniz
|11 Kasım 2025 04:58
|35.4392
|23.0156
|7.17
|4.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:57
|39.1883
|28.3072
|4.59
|2.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:54
|39.2203
|28.1769
|8.12
|4.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:50
|39.1194
|28.2247
|6.26
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:48
|39.2053
|28.1778
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:47
|39.1686
|28.2772
|5.50
|1.40
|Simav (Kütahya)
|11 Kasım 2025 04:46
|39.2456
|28.9719
|7.11
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:43
|39.2197
|28.1722
|5.47
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:41
|39.2528
|28.1358
|7.26
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:37
|39.2294
|28.1839
|5.27
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:33
|39.1911
|28.1428
|9.32
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:29
|39.2378
|28.1575
|7.92
|3.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:24
|39.1872
|28.1486
|6.92
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:21
|39.2353
|28.1456
|7.01
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:19
|39.1803
|28.2444
|6.99
|1.50
|Simav (Kütahya)
|11 Kasım 2025 04:12
|39.2564
|28.9622
|8.12
|2.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:06
|39.2597
|28.1394
|7.02
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:05
|39.2525
|28.1542
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:04
|39.1375
|28.1864
|6.93
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 04:03
|39.2431
|28.1350
|6.98
|1.70
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11 Kasım 2025 04:02
|37.9408
|36.3411
|6.98
|3.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 03:56
|39.2678
|28.1122
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Kasım 2025 03:53
|39.2056
|28.0175
|6.99
|1.80