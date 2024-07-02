Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı | Güvenlik kameraları incelendi, ön otopsi raporu çıktı

Eskişehir'de 5 gündür haber alınamayan Profesör Bekir Karasu'nun cansız bedeni Porsuk Çayı'nda elleri arkadan bağlanmış halde bulundu. Olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkarken Karasu'nun olay günü bir kafile ile geziye çıktığı ve 5 kişilik grubu aracına aldığı belirlendi. Ön otopsi raporunda Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 5 şüpheliyi gözaltına alırken 2 zanlı ise aranıyor.

Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı | Güvenlik kameraları incelendi, ön otopsi raporu çıktı - 1

Eskişehir’de 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun (59) Porsuk Çayı'nda ellerinden iple bağlanmış halde cesedi bulundu.

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Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı | Güvenlik kameraları incelendi, ön otopsi raporu çıktı - 2

Olaylar ilgili soruşturma sürerken yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı | Güvenlik kameraları incelendi, ön otopsi raporu çıktı - 3

Ekipler tarafından güvenlik kameraları tek tek incelenirken cep telefonu sinyalleri de takip edildi.

Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı | Güvenlik kameraları incelendi, ön otopsi raporu çıktı - 4

ARACINA ALMIŞ

Profesörün kaybolmadan önce 5 kişiyi aracına aldığı tespit edildi.

Bekir Karasu'nun olay günü bir kafile ile geziye çıktığı öğrenildi.

Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı | Güvenlik kameraları incelendi, ön otopsi raporu çıktı - 5

GASP İDDİASI

Kendisiyle başlangıçta arkadaşlık bağı kuran bir grup tarafından gasp edildiği anlaşıldı.

Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı | Güvenlik kameraları incelendi, ön otopsi raporu çıktı - 6

Saatlerce izlenen görüntülerde Karasu ile birlikte 5 şüphelinin aynı araca bindiği görüldü.

Karasu'ya ait terk edilmiş halde bulunan araç da gasp edilmişti.

Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı | Güvenlik kameraları incelendi, ön otopsi raporu çıktı - 7

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 7 şüpheli belirlenirken 5 kişi gözaltına alındı.

Kayıp 2 zanlı aranıyor.

Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı | Güvenlik kameraları incelendi, ön otopsi raporu çıktı - 8

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Ön otopside Bekir Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Kesin ölüm nedeni ayrıntılı otopsi sonucu ortaya çıkacak.

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