Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı | Güvenlik kameraları incelendi, ön otopsi raporu çıktı
Eskişehir'de 5 gündür haber alınamayan Profesör Bekir Karasu'nun cansız bedeni Porsuk Çayı'nda elleri arkadan bağlanmış halde bulundu. Olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkarken Karasu'nun olay günü bir kafile ile geziye çıktığı ve 5 kişilik grubu aracına aldığı belirlendi. Ön otopsi raporunda Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 5 şüpheliyi gözaltına alırken 2 zanlı ise aranıyor.
Eskişehir’de 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun (59) Porsuk Çayı'nda ellerinden iple bağlanmış halde cesedi bulundu.