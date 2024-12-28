Profesör "Yunanca'da "Karkides" olarak geçiyor" dedi: Isparta'da bulundu, kanseri tanımlıyor
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan Pisidia Antiokheia Antik Kenti'ndeki kazılarda, M.S. 4'üncü yüzyıla ait taş muska bulundu. Bir tarafında yengeç, diğer tarafında hasta kızın ve ailesinin adının yazdığı muskaya ilişkin Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Yengeç, Yunanca'da "Karkides" olarak geçiyor. Galen de kanser hastalığını yengece benzeterek, "Yengecin bacakları gibi organları sarıp öldüren bir hastalık" diyor. Bugünkü kanseri tanımlıyor aslında" dedi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinin yaklaşık 1 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin kesiştiği Göller Yöresi'nde yer alıyor. Yamuk planlı tanımlanabilen kentte Roma ve Bizans dönemlerine ait yapı kalıntıları bulunuyor.