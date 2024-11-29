Profesöre trafikte saldırı: Silahlı ve maskeli 4 kişi dövüp aracını çaldı
İstanbul Küçükçekmece'de yüzleri maskeli silahlı 4 kişi, otomobiliyle ilerleyen Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu'nun önünü kesip dövdü. Profesörün aracını da gasp ederek kaçan şüpheliler aranıyor.
İstanbul'da Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu, trafikte maskeli ve silahlı kişilerin saldırısına uğradı.
Olay, Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir sokakta dün 05.30 sıralarında meydana geldi.