Profesöre trafikte saldırı: Silahlı ve maskeli 4 kişi dövüp aracını çaldı

İstanbul Küçükçekmece'de yüzleri maskeli silahlı 4 kişi, otomobiliyle ilerleyen Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu'nun önünü kesip dövdü. Profesörün aracını da gasp ederek kaçan şüpheliler aranıyor.

Profesöre trafikte saldırı: Silahlı ve maskeli 4 kişi dövüp aracını çaldı - 1

İstanbul'da Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu, trafikte maskeli ve silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Olay, Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir sokakta dün 05.30 sıralarında meydana geldi.

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Profesöre trafikte saldırı: Silahlı ve maskeli 4 kişi dövüp aracını çaldı - 2

İddialara göre, özel bir hastanede Beyin ve Sinir Cerrahı bölümünde çalışan Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu işine gitmek için sokakta otomobili ile seyir halindeyken yüzleri maskeli silahlı 4 kişi tarafından önü kesildi.

Profesöre trafikte saldırı: Silahlı ve maskeli 4 kişi dövüp aracını çaldı - 3

ÖNCE DÖVDÜLER, SONRA ARACINI GASP ETTİLER

Şüpheliler, profesörü araçtan indirip dövdü. Yüzleri maskeli 4 saldırgan daha sonra profesörün otomobilini alarak olay yerinden kaçtı.

Profesöre trafikte saldırı: Silahlı ve maskeli 4 kişi dövüp aracını çaldı - 4

Halit Çavuşoğlu polis merkezine giderek durumu anlattı ve şikayetçi oldu.

Profesöre trafikte saldırı: Silahlı ve maskeli 4 kişi dövüp aracını çaldı - 5

Çavuşoğlu’nun ifadesini alan polis ekipleri olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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