Profesörün ilginç kutlaması: Böbrek taşlarıyla 29 Ekim kutlaması yaptı
Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mansur Dağgülli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ilginç bir yolla kutladı. Dağgülli, hastasının böbreğinden parçalayarak çıkardığı yaklaşık 50 taşla “29” yazarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.
Diyarbakır’da bir profesör 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ilginç bir yolla kutladı.