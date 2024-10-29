Profesörün ilginç kutlaması: Böbrek taşlarıyla 29 Ekim kutlaması yaptı

SADECE YETİŞKİNLERDE DEĞİL, ÇOCUKLARDA DA GÖRÜLEBİLİYOR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, böbreklerde taşı hastalığının yoğun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dağgülli, taşın sadece erişkinlerde değil, çocuklarda da görülebildiği uyarısında bulundu.

Dağgülli, “Çocuklarda eğer huzursuzluk varsa, idrarda renk değişikliği varsa, tortu varsa, çocuklar da kendilerini ifade edemeyeceği için ebeveynlerin mutlaka bir üroloji uzmanına göstermesi gerekmektedir.” dedi.