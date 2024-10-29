Profesörün ilginç kutlaması: Böbrek taşlarıyla 29 Ekim kutlaması yaptı

Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mansur Dağgülli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ilginç bir yolla kutladı. Dağgülli, hastasının böbreğinden parçalayarak çıkardığı yaklaşık 50 taşla “29” yazarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Profesörün ilginç kutlaması: Böbrek taşlarıyla 29 Ekim kutlaması yaptı - 1

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Diyarbakır’da bir profesör 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ilginç bir yolla kutladı.

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Profesörün ilginç kutlaması: Böbrek taşlarıyla 29 Ekim kutlaması yaptı - 2

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mansur Dağgülli, Batman’dan gelen bir hastasının böbreğinde tespit edilen taşları, operasyonla çıkardı.

Profesörün ilginç kutlaması: Böbrek taşlarıyla 29 Ekim kutlaması yaptı - 3

Dağgülli, çıkan yaklaşık 50 parça taşla “29” yazarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Profesörün ilginç kutlaması: Böbrek taşlarıyla 29 Ekim kutlaması yaptı - 4

Böbrek taşlarının yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Dağgülli, “Bu şekilde hastalarımıza da bu kadar fazla taşı biriktirmemelerini ve bu taşın böbrek yetmezliğine neden olabileceğini belirtmek istiyorum.” dedi.

Profesörün ilginç kutlaması: Böbrek taşlarıyla 29 Ekim kutlaması yaptı - 5

SADECE YETİŞKİNLERDE DEĞİL, ÇOCUKLARDA DA GÖRÜLEBİLİYOR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, böbreklerde taşı hastalığının yoğun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dağgülli, taşın sadece erişkinlerde değil, çocuklarda da görülebildiği uyarısında bulundu.

Dağgülli, “Çocuklarda eğer huzursuzluk varsa, idrarda renk değişikliği varsa, tortu varsa, çocuklar da kendilerini ifade edemeyeceği için ebeveynlerin mutlaka bir üroloji uzmanına göstermesi gerekmektedir.” dedi.
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