Profildeki sandık ayrıntısı dikkat çekti. Baba bu fotoğrafı neden kullandı?

Uğur Mersinli, ifadesinde oğlunun silahlara ilgisi olduğunu söylemiş ve olayda saldırganın kullandığı silahların ve mermilerin kendisine ait olduğunu dile getirmişti.

"Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır. İki tane de av tüfeğim vardır. Bunlar mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir." ifadesini kullanan Mersinli, oğlunun saldırı için kendisine ait 5 silahı alıp götürdüğünü iddia etmişti.

Mersinli, dışarı çıkacağı zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıktığını öne sürüp “Söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır. İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum. Sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir.” dedi.

Şüpheli, oğlunun internetten sandığı açmayı öğrenebileceğini savundu.