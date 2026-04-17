Profildeki sandık ayrıntısı dikkat çekti. Baba bu fotoğrafı neden kullandı?
17.04.2026 09:16
Son Güncelleme: 17.04.2026 09:24
NTV - Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babasının profil fotoğrafı, silahların bulunduğu Maraş sandığı. Baba, oğlunun silahları nasıl aldığını bilmediğini ileri sürüyor ancak silah sandığını profil fotoğrafı yapmak normal bir durum da değil.
Kahramanmaraş'taki ortaokul saldırısının ardından saldırgan İsa Aras Mersinli ve ailesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Biri öğretmen 9 öğrencinin ölümüne neden olan saldırganın sosyal medyadaki görüntüleri ve emniyet mensubu babası Uğur Mersinli'nin ifadesindeki "sandık" ayrıntısı dikkat çekti. Bu santık babanın Instagram'daki profil fotoğrafı aynı zamanda.
ATIŞ TALİMİ YAPTIRMIŞTI
Uğur Mersinli, ifadesinde oğlunun silahlara ilgisi olduğunu söylemiş ve olayda saldırganın kullandığı silahların ve mermilerin kendisine ait olduğunu dile getirmişti.
"Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır. İki tane de av tüfeğim vardır. Bunlar mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir." ifadesini kullanan Mersinli, oğlunun saldırı için kendisine ait 5 silahı alıp götürdüğünü iddia etmişti.
Mersinli, dışarı çıkacağı zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıktığını öne sürüp “Söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır. İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum. Sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir.” dedi.
Şüpheli, oğlunun internetten sandığı açmayı öğrenebileceğini savundu.
Mersinli, silahlarını ve mermilerini yatak odasındaki kilitli Maraş sandığında muhafaza ettiğini iddia etmişti. Ancak yeni çıkan görüntülerde saldırganın silahlara ve mermilere istediği an ulaşabildiği görüldü.
Ayrıca, Mersinli'nin ifadesinde bahsettiği kilitli Maraş sandığını Instagram profil fotoğrafı olarak yapması da dikkat çekti. Mersinli, silahlarını korunaklı ve ulaşılamaz bir kasada saklamak yerine online alışveriş sitelerinde "çeyiz sandığı" olarak geçen el oymalı ahşap sandıkta saklaması tepki çekti.
YENİ GÖRÜNTÜLER DE DESTEKLEDİ
Saldırgan Mersinli'nin yeni çıkan görüntülerinde babasının şapkasını takıp silahı ile poz vermesi ve TikTok canlı yayınında şarjöre mermi doldurması silahların ulaşılabilir olduğunu gösterdi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi.
Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre önce 4 kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Saldırı sonrasında yapılan ikinci açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğu, 8 öğrenci, bir de öğretmenin kurtarılamadığı bilgisi verildi.
Bu saldırının ardından, Kahramanmaraş'ta eğitimi iki gün ara verildi.
Saldırgan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli. Mersinli, saldırı sonrasında intihar etti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, dün bilgi verirken, Mersinli'nin iki sınıfa girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.
SALDIRGANIN BABASI TUTUKLANDI
Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken, saldırganın babası eski emniyet mensubu Uğur Mersinli ve saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) baba Uğur Mersinli'nin tutuklandığını duyurdu.
EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir.”