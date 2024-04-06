Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor
Dolandırıcılar bu kez banka promosyonlarına göz dikdi. Emeklileri banka çalışanı gibi arayan dolandırıcıların banka hesap bilgilerine ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı. Uzmanlar da kişisel bilgilerin telefon üzerinden paylaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Banka promosyonları 15 bin liraya kadar çıkınca, dolandırıcılar hedeflerine emeklileri aldı.
Dolandırıcılar kendilerine banka yetkilisi izlenimi vererek, vatandaşları telefonla arayor ve tuzağa düşürmeye çalışıyor.