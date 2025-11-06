Promosyon ödemeleri için kritik tarih: EGM 100 bin lira banka maaş promosyonu ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ödemeleri için geri sayım başladı. Türkiye İş Bankası ile yapılan anlaşmaya göre emniyet çalışanlarına 100 bin liralık promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon anlaşmaları 3 yılda bir güncellenirken EGM çalışanlarına son olarak promosyon ödemesi 2022 yılında 29 bin lira olarak yatırılmıştı. EGM promosyon anlaşması protokolü 1 Kasım’da tamamlandı. EGM promosyon ödemeleri için beklenen tarih dikkat çekti. Peki 2025 EGM promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödemelerde son durum…