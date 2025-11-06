Promosyon ödemeleri için kritik tarih: EGM 100 bin lira banka maaş promosyonu ne zaman yatacak?
06.11.2025 14:23
Haber Merkezi
Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ödemeleri için geri sayım başladı. Türkiye İş Bankası ile yapılan anlaşmaya göre emniyet çalışanlarına 100 bin liralık promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon anlaşmaları 3 yılda bir güncellenirken EGM çalışanlarına son olarak promosyon ödemesi 2022 yılında 29 bin lira olarak yatırılmıştı. EGM promosyon anlaşması protokolü 1 Kasım’da tamamlandı. EGM promosyon ödemeleri için beklenen tarih dikkat çekti. Peki 2025 EGM promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödemelerde son durum…
EGM promosyon ödemesi 21 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Komisyona en yüksek teklifi yapan Vakıflar Bankası ve Türkiye İş Bankası’ndan tekliflerinin güncellenmesi istendi. Türkiye İş Bankası teklifini 100 bin liraya yükseltirken promosyon anlaşması tamamlandı. Promosyon ödemeleri kesinti olmadan ve peşin olarak yapılacak.
EGM promosyon ödemelerinden merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personeller yararlanacak. Promosyon ödemeleri 3 (üç) yıl sonra yeniden güncellenecek. Promosyon ödemeleri maaş hesapları aracılığıyla yatacak. Peki EGM promosyon ödeme tarihi 2025 ne zaman? İşte, yapılan açıklamanın detayları…
EGM 100 BİN LİRA PROMOSYON ÖDEMESİ İÇİN KRİTİK TARİH
Emniyet Genel Müdürlüğü, promosyon ödemesi için Türkiye İş Bankası’yla anlaşma sağladı. Promosyon tutarı 100 bin lira olarak belirlendi.
Personel başına yapılacak ödemelerden tüm emniyet çalışanları yararlanacak. EGM çalışanlarına bir önceki dönemde yapılan promosyon anlaşmasının protokolü 1 Kasım tarihinde tamamlandı.
EGM promosyon anlaşması protokolü Kasım ayında sona erdiğinden ödemelerin en geç ikinci haftaya kadar yapılması bekleniyor.
2025 EGM PROMOSYON ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Promosyon ödemeleri kesintisiz ve taksit olmadan yatırılacak. Promosyon ödemeleri başladıktan sonra sorgulama işlemleri Türkiye İş Bankası’nın mobil uygulaması, internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri üzerinden yapılabilecek. Emniyet çalışanlarının maaş hesapları üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek.