Psikiyatri Uzmanı açıkladı: İyiler hep kazanır mı?

BEBEKLERLE YAPILAN DENEYLER

Yale Üniversitesi'nde Paul Bloom ve ekibi (Karen Wynn, J. Kiley Hamlin) tarafından 6 aylık bebeklerin ahlaki yargıların olup olmadığını test etmek amacıyla yapılan bir çalışma, küçük bebeklerde bile temel düzeyde bir ahlaki sezginin var olabileceğini göstermiştir. Bu deneylerde bebeklere iki karakter tanıtılmıştır: biri yardımsever (örneğin bir karakterin yukarı çıkmasına onu arkadan iterek yardım eden), diğeri ise zarar veren (örneğin bir karakterin yukarı çıkmasının önünde engel olarak onu durduran ve geriye iten). Deneyin sonunda bu karakterler bebeklerin önüne getirildiğinde ve 6 -10 aylık bu bebeklerin nerdeyse tamamının yardımsever karakteri tercih ettiği bulunmuştur.





