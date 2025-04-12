Psikiyatri Uzmanı açıkladı: İyiler hep kazanır mı?
Dürüst, doğru ve adil davranmak; kısacası ahlaki ya da “iyi” tutum sergilemek, çoğu insanın aradığı, önem verdiği bir özellik olarak öne çıkar. Farklı uluslarda, toplumlarda, insan topluluklarında ve çeşitli sosyal gruplarda hatta bütün insanlık tarihi boyunca bu değerler, mitlerden efsanelere, romanlardan öykülere ve sinema filmlerine kadar pek çok anlatının temel temasını oluşturur. Çoğu filmde sonunda doğrular kazanır. Kötü adamın kazandığı sonlar bizi rahatsız eder, içimize sinmez. Atasözleri bile hep doğrudan yanadır; yani “yalancının mumu yatsıya kadar yanar”; “dürüstlük en iyi ilkedir” gibi. Peki İyiler hep kazanır mı? Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, yazdı.
"İYİ"Yİ TERCİH İNSAN DOĞASINDA MI VAR?
Peki bu doğruluk, adalet, hak arayışı ve bu kavramlara verilen önem acaba nereden geliyor? Bu kavramlar ve dürüstlük, doğruluk ve acaba bize öğretilen bir şey mi, yoksa doğuştan yapımızda olan bir özelliği mi?