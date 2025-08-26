Psikologlar açıkladı: Manipülatif kadınların 11 ortak özelliği

Hiç çözüm odaklı bir konuşmadan sonra sanki hatalı olan sizmişsiniz gibi hissettiniz mi? Ya da duygularınızı, kararlarınızı sürekli olarak sorguladığınız oldu mu? Uzmanlara göre, manipülatif kadınlar ikili iletişimlerde partnerlerine bunlara benzer duygular yaşatıyor.

Marriage.com yazarları, manipülatif kadınların karşısındaki kişiyi etkilemek için çoğunlukla cazibelerini kullandıklarını belirtiyor. Bu kadınlar, kurbanlarının özgüvenini sistematik olarak sarsarak kontrolü eline almaya çalışıyor.

Manipülatif davranışlar başta sevgi, ilgi ya da endişe gibi görünebilir. Ancak zamanla, bir tarafın sürekli olarak güç sahibi olduğu ve duyguların istismar edildiği bir denge oluşur.

Uzmanlar tarafından geliştirilen MATRRESS ölçeği, romantik ilişkilerde sekiz temel manipülasyon taktiğini tanımlar. Araştırmalarla desteklenen bu ölçek; makyavelizm, duygusal manipülasyon ve psikopati gibi eğilimlerle güçlü bağlantılar gösteriyor.

MANİPÜLATİF KADINLARIN ÖZELLİKLERİ

  • Duygularınızı ifade ettiğinizde, birdenbire kendini mağdur gösterir.
  • Geçmişi hatırlatır, sevginizi sorgular, sizi kötü hissettirmeye çalışır.
  • Sorunu konuşmak yerine, iletişimi keserek sizi suçlu hissettirir.
  • Hiçbir sorun onun hatası değildir, daima onu bu noktaya siz getirmişsinizdir.
  • Önce daha çok zaman geçirmek ister, sonra çevrenizi eleştirmeye başlar.
  • Başarılarınızı küçümser, hep daha fazlasını yapmış gibi davranır.
  • Davranışlarınıza göre sizi sever ya da sizden uzaklaşır.
  • Yaşanmış olayları inkâr eder, sizi aşırı hassas olmakla suçlar.
  • Ne yaparsanız yapın, ona göre hep bir eksiklik vardır.
  • Ayrılık, terk edilme ya da kendine zarar verme tehditleriyle sizi yönlendirir.
  • Sorunları arkadaşlarına anlatır ama olayları kendi lehine çarpıtarak.



Manipülasyon, kurbanın benlik algısını, özgüvenini ve gerçeklik duygusunu zedeler. En tehlikeli yanı ise çoğu zaman fark edilmeden, yavaş yavaş gelişmesidir.

MANİPÜLATİF DAVRANIŞLARLA BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

Neleri tolere edeceğinizi açıkça ortaya koyun ve bu sınırları koruyun.

Tartışmalarda gerçekleri sakin bir şekilde dile getirin, gereksiz savunmalara girmeyin.

Unutmayın, bu davranışlara boyun eğdikçe, karşı taraf daha fazlasını yapacaktır.

Tüm çabalara rağmen manipülasyon devam ediyorsa, ilişkinin size zarar verdiğini kabul edin ve uzaklaşmaktan çekinmeyin.

