Psikologlar açıkladı: Manipülatif kadınların 11 ortak özelliği
Hiç çözüm odaklı bir konuşmadan sonra sanki hatalı olan sizmişsiniz gibi hissettiniz mi? Ya da duygularınızı, kararlarınızı sürekli olarak sorguladığınız oldu mu? Uzmanlara göre, manipülatif kadınlar ikili iletişimlerde partnerlerine bunlara benzer duygular yaşatıyor.
Marriage.com yazarları, manipülatif kadınların karşısındaki kişiyi etkilemek için çoğunlukla cazibelerini kullandıklarını belirtiyor. Bu kadınlar, kurbanlarının özgüvenini sistematik olarak sarsarak kontrolü eline almaya çalışıyor.