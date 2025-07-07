''Psikopat'' isimli kedi, sanayinin maskotu oldu: ''Bunlardaki akıl kimsede yok''

Doğduğu günden itibaren yanında olan "Psikopat" adını verdiği kedisiyle de arasında bir bağ oluşan Şahinkaya, yaklaşık 1 buçuk yıldır ona ayrı olarak bakıyor.

Şahinkaya'nın yanından ayrılmayan, araba tamiri yaparken onu sürekli izleyen kedisi "Psikopat", iş yerindeki tavırlarıyla da kendisini sevdiriyor.