''Psikopat'' isimli kedi, sanayinin maskotu oldu: ''Bunlardaki akıl kimsede yok''
Trabzonlu motor ustası Yusuf Şahinkaya tarafından iş yerinde yaklaşık 1 buçuk yıldır özenle bakılan tekir cinsi kedi, sanayi esnafının maskotu haline geldi.
Akçaabat ilçesindeki küçük sanayi sitesinde esnaflık yapan 48 yaşındaki Şahinkaya'nın kedi sevgisi, yaklaşık 4 yıl önce oğlunun eve Scottish Fold cinsi kedi getirmesiyle başladı. Şahinkaya, daha sonra sanayi sitesindeki 6 kedinin bakımı üstlendi. Kediler için özel mama alanı oluşturan Şahinkaya, dükkanını onların rahatına uygun düzenledi.