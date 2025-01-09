PTT çalışanlarının katil zanlısından şeker krizi savunması

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Okumuş ve Beyazıt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.