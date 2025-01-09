PTT çalışanlarının katil zanlısından şeker krizi savunması
Rize'de PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde tartıştığı kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt'ı tabancayla vurarak öldüren Hakan Kocaman'ın ifadesi ortaya çıktı. Şeker krizine girdiğini iddia eden Kocaman, "Olayın olma nedeni şeker hastalığımdır." dedi.
Rize'de 7 Ocak’ta Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü'nün kargo birimine giden Hakan Kocaman (47), babasına ait banka kartının kendisine verilmesini talep etti. Hakan Kocaman, usulsüz olduğu gerekçesiyle bu talebi geri çevrilince çalışanlarla tartıştı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.