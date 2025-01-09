PTT çalışanlarının katil zanlısından şeker krizi savunması

Rize'de PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde tartıştığı kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt'ı tabancayla vurarak öldüren Hakan Kocaman'ın ifadesi ortaya çıktı. Şeker krizine girdiğini iddia eden Kocaman, "Olayın olma nedeni şeker hastalığımdır." dedi.

PTT çalışanlarının katil zanlısından şeker krizi savunması - 1

Rize'de 7 Ocak’ta Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü'nün kargo birimine giden Hakan Kocaman (47), babasına ait banka kartının kendisine verilmesini talep etti. Hakan Kocaman, usulsüz olduğu gerekçesiyle bu talebi geri çevrilince çalışanlarla tartıştı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

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PTT çalışanlarının katil zanlısından şeker krizi savunması - 2

Hakan Kocaman, belinden çıkardığı tabancayla ateş açıp, otomobiliyle kaçtı. Kurşunların isabet ettiği kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş (50) ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt (45) yaralandı.

PTT çalışanlarının katil zanlısından şeker krizi savunması - 3

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Okumuş ve Beyazıt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

PTT çalışanlarının katil zanlısından şeker krizi savunması - 4

Saldırı sonrası saklandığı binanın çatı katında yakalanan Hakan Kocaman, "Kamu görevlisini görevi başında öldürmek" ve "Ruhsatsız silah kullanmak" suçlarından tutuklandı.

Selim Okumuş, Hemşin ilçesinde, temizlik görevlisi Ömer Beyazıt da Derepazarı’nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

PTT çalışanlarının katil zanlısından şeker krizi savunması - 5

"KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Olayla ilgili soruşturma sürerken Hakan Kocaman’ın, savcılık sorgusundaki ifadesi ortaya çıktı.

Silahla yaralama suçundan kaydı olduğu belirtilen Kocaman, ifadesinde yaklaşık 4 yıldır şeker hastası olduğunu iddia ederek "Ayrıca babamın zihinsel problemleri mevcut ailenin en büyük çocuğu olarak babamla ben ilgileniyorum. Kartı almak istedim." dedi.

PTT çalışanlarının katil zanlısından şeker krizi savunması - 6

Yaşanan olayda şeker krizine girdiğini savunan katil zanlısı "Korkup silahımı çıkardım. Kaç el ateş ettiğimi, kimi hedef aldığımı hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok pişmanım. Olayın olma nedeni şeker hastalığımdır." diye konuştu.

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