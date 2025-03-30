PTT ne zaman açılacak, bayramda kapalı mı? (2025 PTT çalışma saatleri)

Ramazan Bayramı'nın ilk günü itibarıyla "PTT açık mı, ne zaman açılacak?" sorusu, kargo işlemi olan birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2025'e ilk bayramının idrak edilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından PTT şubelerinin çalışma saatleri merak konusu oldu. 30 Mart Pazar günü çeşitli kargo işleri için kargo çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki, 30 Mart'ta kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar çalışıyor mu?

PTT ne zaman açılacak, bayramda kapalı mı? (2025 PTT çalışma saatleri) - 1

Bugün kargoların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Bayramın ilk gününde her zaman olduğu gibi bazı kurumların çalışma saatleri ve tatil durumu sorgulanıyor. Çalışma durumu en çok merak edilenlerin başında ise PTT kargo şubeleri yer alıyor. Peki, 30 Mart'ta PTT açık mı, kapalı mı? Bugün PTT çalışıyor mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

PTT ne zaman açılacak, bayramda kapalı mı? (2025 PTT çalışma saatleri) - 2

PTT NE ZAMAN AÇILACAK?

PTT Kargo, arefe günü yarım gün yani saat 09.00 ile 12.30 arası hizmet veriyor. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek.

PTT şubeleri ve kuryeleri 30 Mart Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı boyunca hizmet veremeyecek. PTT şubelerinde 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla kargo alınabilecek.

PTT ne zaman açılacak, bayramda kapalı mı? (2025 PTT çalışma saatleri) - 3

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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