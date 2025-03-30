PTT ne zaman açılacak, bayramda kapalı mı? (2025 PTT çalışma saatleri)

Bugün kargoların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Bayramın ilk gününde her zaman olduğu gibi bazı kurumların çalışma saatleri ve tatil durumu sorgulanıyor. Çalışma durumu en çok merak edilenlerin başında ise PTT kargo şubeleri yer alıyor. Peki, 30 Mart'ta PTT açık mı, kapalı mı? Bugün PTT çalışıyor mu?