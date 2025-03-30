PTT ne zaman açılacak, bayramda kapalı mı? (2025 PTT çalışma saatleri)
Ramazan Bayramı'nın ilk günü itibarıyla "PTT açık mı, ne zaman açılacak?" sorusu, kargo işlemi olan birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2025'e ilk bayramının idrak edilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından PTT şubelerinin çalışma saatleri merak konusu oldu. 30 Mart Pazar günü çeşitli kargo işleri için kargo çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki, 30 Mart'ta kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar çalışıyor mu?
Bugün kargoların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Bayramın ilk gününde her zaman olduğu gibi bazı kurumların çalışma saatleri ve tatil durumu sorgulanıyor. Çalışma durumu en çok merak edilenlerin başında ise PTT kargo şubeleri yer alıyor. Peki, 30 Mart'ta PTT açık mı, kapalı mı? Bugün PTT çalışıyor mu?