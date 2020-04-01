PTT önlerinde sosyal mesafesiz bekleyiş

Gaziosmanpaşa PTT şubesi önünde bekleyen Zeynep Akbaş, "Ben içeri girmekten korkuyorum. İşlem yapacağım, gideceğim eve çocuklarım var. Yarım saattir bekliyorum daha da bekleyeceğim herhalde" dedi.



Hatice Boğuç ise, "Sabahtan beri burada bekliyorum, bir yardım çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Tek tek alıyorlar içeri" şeklinde konuştu.