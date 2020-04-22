PTT önünde yine aynı manzara

Bursa'da kısa çalışma ödeneği parası ve işsizlik maaşı almak için, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar PTT'ye akın etti. Kuyruğun sonu gözükmezken, vatandaşlar isyan etti.

Vatandaşlar, corona virüsü salgını sebebiyle birçok postahane şubesinin kapatılmasına tepki göstererek, bu sıkıntıya bir çare bulunmasını istedi.

Vatandaşlar, "Devlet işsizlik maaşlarını PTT vasıtasıyla ödüyor. Ayrıca kısa çalışma ödeneğini de PTT vasıtasıyla ödüyor. Bu yüzden yoğunluk çok fazla. Hiç olmazsa açık şube sayısı artılırsın. Hemen her gün böyle uzun kuyruklar oluşuyor" diye dert yandılar.