PTT önünde yine aynı manzara

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşını almak isteyen vatandaşlar, PTT önünde uzun kuyruklara neden oldu. Kuyruklarda zaman zaman sosyal mesafe kuralı da gözardı edildi.
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İHA 22.04.2020 - 16:32
Bursa'da kısa çalışma ödeneği parası ve işsizlik maaşı almak için, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar PTT'ye akın etti. Kuyruğun sonu gözükmezken, vatandaşlar isyan etti.
Heykel PTT önündeki kuyrukta sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından sık sık ikaz edildi.
Saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşların kimisi ümitlerini yitirip evlerine dönerken, mecbur olanlar ise beklemek zorunda kaldı.
Vatandaşlar, corona virüsü salgını sebebiyle birçok postahane şubesinin kapatılmasına tepki göstererek, bu sıkıntıya bir çare bulunmasını istedi.
Vatandaşlar, "Devlet işsizlik maaşlarını PTT vasıtasıyla ödüyor. Ayrıca kısa çalışma ödeneğini de PTT vasıtasıyla ödüyor. Bu yüzden yoğunluk çok fazla. Hiç olmazsa açık şube sayısı artılırsın. Hemen her gün böyle uzun kuyruklar oluşuyor" diye dert yandılar.
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