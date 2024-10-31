PTT personel alımı başvuruları 2024: PTT personel alımı ne zaman yapacak?
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı başvuruları, kurum bünyesinde çalışmak isteyen ve personel alımı için pozisyon açılmasını bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gözler PTT duyurular sayfasından yapılacak olan personel alımı ilanına çevrildi. Peki, 2024 PTT personel alımı ne zaman, bu yıl olacak mı?
2024 PTT personel alımı başvuruları geri sayım sürmeye devam ediyor. Normal şartlarda her 2 yılda bir personel alımı duyurusu yapan PTT'nin bu yıl alım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, 2024 PTT personel alımı ne zaman yapacak?