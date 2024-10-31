PTT personel alımı başvuruları 2024: PTT personel alımı ne zaman yapacak?

2024 PTT personel alımı başvuruları geri sayım sürmeye devam ediyor. Normal şartlarda her 2 yılda bir personel alımı duyurusu yapan PTT'nin bu yıl alım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, 2024 PTT personel alımı ne zaman yapacak?