PTT personel alımı başvuruları 2024: PTT personel alımı ne zaman yapacak?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı başvuruları, kurum bünyesinde çalışmak isteyen ve personel alımı için pozisyon açılmasını bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gözler PTT duyurular sayfasından yapılacak olan personel alımı ilanına çevrildi. Peki, 2024 PTT personel alımı ne zaman, bu yıl olacak mı?

PTT personel alımı başvuruları 2024: PTT personel alımı ne zaman yapacak? - 1

2024 PTT personel alımı başvuruları geri sayım sürmeye devam ediyor. Normal şartlarda her 2 yılda bir personel alımı duyurusu yapan PTT'nin bu yıl alım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, 2024 PTT personel alımı ne zaman yapacak?

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PTT personel alımı başvuruları 2024: PTT personel alımı ne zaman yapacak? - 2

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı ile ilgili kurum tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

PTT personel alımına ilişkin duyuru genellikle resmi site üzerinden yapılmakta. Personel alımına ilişkin tarihlerin belli olması durumunda ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT personel alımı başvuruları 2024: PTT personel alımı ne zaman yapacak? - 3

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.

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