PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı

Dar gelirli vatandaşlar, hesaplarına yatırılan bin liralık nakdi yardımı alabilmek için Eyyübiye Mahallesi'nde PTT hizmeti verilen Doktor Cavit Özyeğin İlkokulu'na gitti.

Okul bahçesine maskesiz alınmayan ihtiyaç sahipleri, sosyal mesafe kuralına göre belirlenen sarı çizgilerde sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Sıralar arasına ise yine vatandaşların birbirine yakın olmaması için şerit çekildi.