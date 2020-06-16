Puhu kuşu taş ocağındaki çalışmaları durdurdu

Çorum'da puhu kuşunun yuva yaptığı belediyeye ait taş ocağındaki çalışmalar, yavrular kuluçkadan çıkıp uçuncaya kadar durduruldu.

Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 16:31

Puhu kuşu taş ocağındaki çalışmaları durdurdu - 1
Kuş popülasyonu bakımından zengin potansiyele sahip Çorum'a gelen fotoğrafçılar, merkeze bağlı Karaağaç köyü bölgesinde yaşadıkları tespit edilen puhu kuşunun fotoğraflarını çekmek için etkinlik düzenledi.
Puhu kuşu taş ocağındaki çalışmaları durdurdu - 2
Çorum Belediyesince işletilen taş ocağınındaki çalışma sahasına puhu kuşunun yuva yaptığını ve yavruları olduğunu fark eden fotoğrafçılardan Engin Bıyıkoğlu, çalışmaların devam etmesi halinde yavruların zarar göreceği düşüncesiyle Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a bilgi verdi.

Puhu kuşu taş ocağındaki çalışmaları durdurdu - 3
Bunun üzerine Aşgın, yavruların yuvadan uçuncaya kadar taş ocağındaki çalışmaların durdurulması talimatını verdi.
Puhu kuşu taş ocağındaki çalışmaları durdurdu - 4
Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavruların, temmuz ayı sonuna doğru ancak yuvadan uçabileceklerini, o tarihe kadar taş ocağındaki çalışmalara ara verdiklerini belirtti.
Puhu kuşu taş ocağındaki çalışmaları durdurdu - 5
Kentin, kuş fotoğrafçılığı alanında bir potansiyele sahip olduğunu ve fotoğraf kulüpleri ile bireysel fotoğrafçıların zaman zaman foto safari etkinlikleri için kente geldiklerine dikkati çeken Aşgın, şunları kaydetti:
Puhu kuşu taş ocağındaki çalışmaları durdurdu - 6
"Tarihte kanadı kırılmış leylekler için vakıflar kuran bir medeniyetin temsilcisi olarak bizim için önemli olan oradaki kuşlarımızın sağlıkla, sıhhatle uçabilmeleri ve bir an önce doğaya dahil olabilmeleri. Biz gerekirse bir, bir buçuk ay taş ocağını çalıştırmasak da olur. Kuşlarımız yuvadan uçana kadar taş ocağında herhangi bir çalışma ve patlatma yapmayacağız. İnşallah puhu kuşu ile yavrularını gökyüzünde gördüğümüz gün orada tekrar çalışmalarımıza başlayacağız. Bu süre zarfında fotoğrafçılarımız kentimize gelip puhuları fotoğraflayabilir."

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER