Puhu kuşu taş ocağındaki çalışmaları durdurdu

Kentin, kuş fotoğrafçılığı alanında bir potansiyele sahip olduğunu ve fotoğraf kulüpleri ile bireysel fotoğrafçıların zaman zaman foto safari etkinlikleri için kente geldiklerine dikkati çeken Aşgın, şunları kaydetti:

"Tarihte kanadı kırılmış leylekler için vakıflar kuran bir medeniyetin temsilcisi olarak bizim için önemli olan oradaki kuşlarımızın sağlıkla, sıhhatle uçabilmeleri ve bir an önce doğaya dahil olabilmeleri. Biz gerekirse bir, bir buçuk ay taş ocağını çalıştırmasak da olur. Kuşlarımız yuvadan uçana kadar taş ocağında herhangi bir çalışma ve patlatma yapmayacağız. İnşallah puhu kuşu ile yavrularını gökyüzünde gördüğümüz gün orada tekrar çalışmalarımıza başlayacağız. Bu süre zarfında fotoğrafçılarımız kentimize gelip puhuları fotoğraflayabilir."