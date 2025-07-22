Pul koleksiyonuyla tarihe ışık tutuyor

''NADİR PUL KIYMETLİDİR''
Pulların tarihinin önemli olduğuna dikkati çeken Sarp, şöyle devam etti:
"Pulların bu değerinin korunması için kondisyonun çok iyi olması lazım. Arkasında parmak izi bulunmaması lazım. Pulu koparmak için kullanılan perforaja, koparıldığı zaman dantel denilir. Bu dantellerinin tam olması ve pula herhangi bir kimyasal maddenin değmemesi, rutubetten uzak tutulması lazım. Ayrıca pullar için özel harlanmış ambalajlarda saklanması gerekiyor. Pulla ilgili art niyetli insanlar var. Eski pulların milyonlarca lira ettiğine dair ilanlar veriliyor. Ancak pulun kıymetini ne kadar eski olduğu değil nadirliği belirler. Nadir pul kıymetlidir ancak her eski pul değerli değildir. Bunun için pul kataloglarına bakılabilir, derneklere danışılabilir. Meraklı olan kişilere tavsiyem önce bilgi edinmeleridir. Pul toplayarak değil, bilgi toplayarak koleksiyonculuğa başlanmalı.''