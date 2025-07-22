Pul koleksiyonuyla tarihe ışık tutuyor

Cumhuriyet ve Osmanlı pullarının dünyada belirli koleksiyon dallarından olduğunu söyleyen Sarp, "Birçok koleksiyoner Cumhuriyet ve Osmanlı koleksiyonlarına sahip olmak ister. O nedenle hem maddi hem de manevi olarak kıymeti yüksek pullardır. Günümüze yaklaşırsak da Atatürk'ün resminin olduğu 1924 Lozan hatıra serisi var. Böylelikle ilk defa Atatürk bir pul üzerinde resmedilmiştir. 1930 yılında Ankara-Sivas demir yolu hattı kullanıma açıldığında bunun da hatırası olarak pul serisi yayınlanıyor. Bu nadide bir örnektir. 1928 İzmir Fuarı'nın pullarını tam seri olarak bir zarf üzerinde görüyoruz. 1926'da Londra'da basılan pullarda ise Atatürk'ün ilk sivil kıyafetli fotoğrafı vardır. Bu pullar dünyaya gönderildiği için 'Atatürk'ün askeri görevinin ardından artık sivil bir lider' olarak görevinin başında olduğu mesajı veriliyor" diye konuştu.